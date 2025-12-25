Ντούσκο Ιβάνοβιτς για Ολυμπιακό: «Από τις καλύτερες ομάδες, παίζει από μνήμης»

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Παρασκευή (26.12.2025, 21:30, Newsit.gr) τη Βίρτους Μπολόνια, για τη 18η και προτελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου στην κανονική περίοδο της Euroleague.

Ο προπονητής της Βίρτους Μπολόνια, Ντούσκο Ιβάνοβιτς, αποθέωσε τον Ολυμπιακό σε δηλώσεις του, ενόψει της αυριανής αναμέτρησης. Συγκεκριμένα, ο Μαυροβούνιος κόουτς δήλωσε πως οι Πειραιώτες είναι μία από τις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης, ενώ αναγνώρισε και τον βαθμό δυσκολίας της αναμέτρησης, τονίζοντας πως είναι σημαντικό να υπάρχει συγκέντρωση, αλλά και στήριξη από τον κόσμο της ομάδας.

“Ο Ολυμπιακός είναι αναμφίβολα μία από τις καλύτερες ομάδες στην EuroLeague με παίκτες με μεγάλη εμπειρία. Η μεγαλύτερή του δύναμη είναι ο πυρήνας των παικτών που γνωρίζονται πολύ καλά και παίζουν από μνήμης. Αυτό σίγουρα είναι μία επιπλέον πρόκληση για εμάς, όπως κι η άμυνα πάνω σε ορισμένους όπως οι Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ και Φουρνιέ.

Είναι σημαντικό για εμάς να παίξουμε με συγκέντρωση, έχοντας και τη βοήθεια των φιλάθλων μας” δήλωσε ο Ιβάνοβιτς.