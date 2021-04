Ήταν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές στις νίκες των ομάδων τους. Μίτσελ, Καντέρ και Κάρι «καθάρισαν» για Τζαζ, Μπλέιζερς και Γουόριορς, αντίστοιχα.

Οι Τζαζ είναι η ομάδα με το καλύτερο ρεκόρ στο φετινό πρωτάθλημα (40-13). Η ομάδα από την Γιούτα επικράτησε των Κινγκς με 128-112 και πέτυχε την 24η συνεχόμενη εντός έδρας νίκη της στο ΝΒΑ.

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ έκανε τρομερό ματς με 42 πόντους (15/17 βολές, 9/19 δίποντα, 3/12 τρίποντα), ενώ τον… ακολούθησε ο Κόνλει με 26 πόντους και ο Ίνγκλις με 20 πόντους.

Ο Ενές Καντέρ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της νίκης των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς επί των Ντιτρόιτ Πίστονς(118-103).

Ο Τούρκος σέντερ σημείωσε double double με 24 πόντους και 30 ριμπάουντ,. Ο Καντέρ σημείωσε ρεκόρ καριέρας στα ριμπάουντ.

@EnesKanter records the 3rd 20+ point/30+ rebound game in the last 20 years! 24 PTS | 30 REB (franchise-record) | @trailblazers W pic.twitter.com/C29bhQo0iw

Ο Στεφ Κάρι «βομβάρδισε» τους Ρόκετς και «έσπρωξε» τους Γουόριορς στη νίκη (125-109). Ο ηγέτης των «πολεμιστών» σημείωσε 38 πόντους, πετυχαίνοντας 8 εύστοχα τρίποντα. Επίσης, «μέτρησε» 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 5 λάθη.

@StephenCurry30 (38 PTS, 8 3PM) heats up for 23 in the 3rd quarter as the @warriors prevail vs. HOU! #DubNation pic.twitter.com/cdqqI1AKbb