Ο Ντρέιμοντ Γκριν απολογήθηκε στους συμπαίκτες του για το περιστατικό με τον Τζόρνταν Πουλ και τη γροθιά που έριξε στον συμπαίκτη του, ενώ έθεσε τον εαυτό του για λίγες μέρες εκτός Γουόριορς μέχρι να καταλαγιάσει ο θόρυβος γύρω από τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Συνεχίζει να απασχολεί την καθημερινότητα του NBA και των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, η αδικαιολόγητη ενέργεια του Ντρέιμοντ Γκριν να ρίξει γροθιά στον συμπαίκτη του Τζόρνταν Πουλ.

Ο φόργουορντ των Γουόριορς απολογήθηκε για την πράξη του σε όλα τα μέλη της ομάδας αναλαμβάνοντας την ευθύνη και ενώ εκκρεμεί η απόφαση του συλλόγου για το είδος τιμωρίας που θα του επιβληθεί, για το περιστατικό που έχει κάνει το γύρο του κόσμου, με το βίντεο που έχει διαρρεύσει να κάνει πιο δύσκολη την κατάσταση για τον Αμερικανό.

My lordddddd Dray sent Jordan Poole to gawd pic.twitter.com/z2aRdcrR6E