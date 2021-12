Οι Μπόστον Σέλτικς πήραν μεγάλη νίκη σε συγκλονιστικό ματς με… ευρωπαϊκό σκορ κόντρα στους Φιλαδέλφεια Σίξερς. Ντόντσιτς και Πορζίνγκις οδήγησαν σε εύκολη νίκη τους Ντάλας Μάβερικς επί των Νιου Όρλεαν Πέλικανς. ΌΛα τα αποτελέσματα στο ΝΒΑ.

Oι Σέλτικς νίκησαν με 88-87 τους Σίξερς, σε ένα φοβερό ματς που κρίθηκε στην τελευταία φάση με τον Ουίλιαμς να κάνει τάπα στον Νιανγκ. Για τους νικητές που πήγαν στο 12-10, ο Τέιτουμ είχε 26 πόντους, 16 ριμπάουντ, ο Σρούντερ είχε 13 πόντους και ο Χόρφορντ 10 πόντους. Στον αντίποδα για τους Σίξερς (11-11), ο Κάρι είχε 17 πόντους, 6 ασίστ, ο Μίλτον 16 πόντους και ο Εμπίντ 13 πόντους, 18 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 τάπες, 2 κλεψίματα.

THE BLOCK AT THE BUZZER 🚨



Robert Williams III extends and the @celtics hold on for the win! pic.twitter.com/8LK1EdptcZ