ΝΒΑ: Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής και τα «ζευγάρια» των πλέι οφ

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς νίκησαν τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς με 115-110, αλλά την ίδια ώρα, οι Πόρτλαντ Μπλέιζερς επικράτησαν με 122-110 των Σακραμέντο Κινγκς και έτσι δεν άλλαξε κάτι ουσιαστικό στην τελική κατάταξη της Δύσης στο NBA.
Στην Ανατολή αντίθετα, η νίκη των Φιλαδέλφεια Σίξερς με 126-106 κόντρα στους Μιλγουόκι Μπακς, τους έφερε στην 7η θέση μετά και το φινάλε της κανονικής διάρκειας της σεζόν και έτσι η ομάδα του Νερς θα μπει με πλεονέκτημα στα πλέι ιν του NBA.
Για τα “ελάφια”, δεν αγωνίστηκε ξανά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και μπορεί αυτό να ήταν το τελευταίο του παιχνίδι ως μέλος της ομάδας, αλλά αρκετό χρόνο συμμετοχής πήραν ο Θανάσης με τον Άλεξ Αντετοκούνμπο “μετρώντας” 8 πόντους έκαστος.
Τα αποτελέσματα στο NBA
Μπόστον Σέλτικς – Ορλάντο Μάτζικ 113-108
Νιου Γιορκ Νικς – Σάρλοτ Χόρνετς 96-110
Κλίβελαντ Καβαλίερς – Ουάσιγκτον Ουίζαρντς 130-117
Φιλαδέλφεια 76ερς – Μιλγουόκι Μπακς 126-106
Μαϊάμι Χιτ – Ατλάντα Χοκς 143-117
Ιντιάνα Πέισερς – Ντιτρόιτ Πίστονς 121-133
Τορόντο Ράπτορς – Μπρούκλιν Νετς 136-101
Ντάλας Μάβερικς – Σικάγο Μπουλς 149-128
Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Νιου Όρλινς Πέλικανς 132-126
Χιούστον Ρόκετς – Μέμφις Γκρίζλις 132-101
Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Φοίνιξ Σανς 103-135
Λος Άντζελες Λέικερς – Γιούτα Τζαζ 131-107
Σαν Αντόνιο Σπερς – Ντένβερ Νάγκετς 118-128
Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς – Σακραμέντο Κινγκς 122-110
Λος Άντζελες Κλίπερς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 115-110
Τα ζευγάρια στα πλέι οφ
Ανατολική Περιφέρεια
Ντιτρόιτ Πίστονς – Ομάδα πλέι ιν (Φιλαδέλφεια Σίξερς ή Ορλάντο Μάτζικ ή Σάρλοτ Χόρνετς ή Μαϊάμι Χιτ)
Μπόστον Σέλτικς – Ομάδα πλέι ιν (Φιλαδέλφεια Σίξερς ή Ορλάντο Μάτζικ)
Νιου Γιορκ Νικς – Ατλάντα Χοκς
Κλίβελαντ Καβαλίερς – Τορόντο Ράπτορς
Δυτική Περιφέρεια
Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Ομάδα πλέι ιν (Φοίνιξ Σανς ή Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς ή Λος Άντζελες Κλίπερς ή Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς)
Σαν Αντόνιο Σπερς – Ομάδα πλέι ιν (Φοίνιξ Σανς ή Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς)
Ντένβερ Νάγκετς – Μινεσότα Τίμπεργουλβς
Λος Άντζελες Λέικερς – Χιούστον Ρόκετς