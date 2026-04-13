ΝΒΑ: Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής και τα «ζευγάρια» των πλέι οφ

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς νίκησαν τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς με 115-110, αλλά την ίδια ώρα, οι Πόρτλαντ Μπλέιζερς επικράτησαν με 122-110 των Σακραμέντο Κινγκς και έτσι δεν άλλαξε κάτι ουσιαστικό στην τελική κατάταξη της Δύσης στο NBA.

Στην Ανατολή αντίθετα, η νίκη των Φιλαδέλφεια Σίξερς με 126-106 κόντρα στους Μιλγουόκι Μπακς, τους έφερε στην 7η θέση μετά και το φινάλε της κανονικής διάρκειας της σεζόν και έτσι η ομάδα του Νερς θα μπει με πλεονέκτημα στα πλέι ιν του NBA.

Για τα “ελάφια”, δεν αγωνίστηκε ξανά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και μπορεί αυτό να ήταν το τελευταίο του παιχνίδι ως μέλος της ομάδας, αλλά αρκετό χρόνο συμμετοχής πήραν ο Θανάσης με τον Άλεξ Αντετοκούνμπο “μετρώντας” 8 πόντους έκαστος.

Τα αποτελέσματα στο NBA

Μπόστον Σέλτικς – Ορλάντο Μάτζικ 113-108

Νιου Γιορκ Νικς – Σάρλοτ Χόρνετς 96-110

Κλίβελαντ Καβαλίερς – Ουάσιγκτον Ουίζαρντς 130-117

Φιλαδέλφεια 76ερς – Μιλγουόκι Μπακς 126-106

Μαϊάμι Χιτ – Ατλάντα Χοκς 143-117

Ιντιάνα Πέισερς – Ντιτρόιτ Πίστονς 121-133

Τορόντο Ράπτορς – Μπρούκλιν Νετς 136-101

Ντάλας Μάβερικς – Σικάγο Μπουλς 149-128

Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Νιου Όρλινς Πέλικανς 132-126

Χιούστον Ρόκετς – Μέμφις Γκρίζλις 132-101

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Φοίνιξ Σανς 103-135

Λος Άντζελες Λέικερς – Γιούτα Τζαζ 131-107

Σαν Αντόνιο Σπερς – Ντένβερ Νάγκετς 118-128

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς – Σακραμέντο Κινγκς 122-110

Λος Άντζελες Κλίπερς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 115-110

Τα ζευγάρια στα πλέι οφ

Ανατολική Περιφέρεια

Ντιτρόιτ Πίστονς – Ομάδα πλέι ιν (Φιλαδέλφεια Σίξερς ή Ορλάντο Μάτζικ ή Σάρλοτ Χόρνετς ή Μαϊάμι Χιτ)

Μπόστον Σέλτικς – Ομάδα πλέι ιν (Φιλαδέλφεια Σίξερς ή Ορλάντο Μάτζικ)

Νιου Γιορκ Νικς – Ατλάντα Χοκς

Κλίβελαντ Καβαλίερς – Τορόντο Ράπτορς

Δυτική Περιφέρεια

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Ομάδα πλέι ιν (Φοίνιξ Σανς ή Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς ή Λος Άντζελες Κλίπερς ή Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς)

Σαν Αντόνιο Σπερς – Ομάδα πλέι ιν (Φοίνιξ Σανς ή Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς)

Ντένβερ Νάγκετς – Μινεσότα Τίμπεργουλβς

Λος Άντζελες Λέικερς – Χιούστον Ρόκετς