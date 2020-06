Η επιστροφή του στο οκτάγωνο κράτησε –τελικά- για λίγους μήνες. Ο Conor McGregor πήρε για δεύτερη φορά την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Με μια λιτή τοποθέτηση στα social media ο Conor McGregor αποφάσισε να ανακοινώσει το… δεύτερο τέλος της καριέρας του!

«Παιδιά, αποφάσισα να αποσυρθώ από τον μαχητικό αθλητισμό. Σας ευχαριστώ όλους για τις φανταστικές αναμνήσεις! Ήταν για φανταστική διαδρομή! Αυτή είναι μια φωτογραφία μου με την μητέρα μου στο Λας Βέγκας μετά από μία από τις νίκες μου για τον παγκόσμιο τίτλο», ανέφερε ο… θεότρελος Ιρλανδός μαχητής, γνωστός και ως «Notorious».

Ο δυο φορές Πρωταθλητής του UFC είχε αποσυρθεί ξανά στις 26 Μαρτίου του 2019, λίγο καιρό μετά την ήττα του από τον Χαμπίμπο Νουρμαγκομέντοφ, από τον οποίο και έχασε τη ζώνη του.

Τον Αύγουστο του 2017 είχε αντιμετωπίσει σε πυγμαχικό αγώνα τον Φλόιντ Μεϊγουέδερ γνωρίζοντας την ήττα στον δέκατο γύρο με τεχνικό νοκ άουτ. Ο αγώνας αυτός θεωρείται ο πιο ακριβός στην ιστορία της πυγμαχίας, καθώς φέρεται να απέφερε περίπου 100 εκατ. δολάρια στον νικητή και 30 εκατ. δολάρια στον ηττημένο.

Η τελευταία του «μάχη» στο οκτάγωνο ήταν κόντρα στον Ντόναλντ Σερόνε, τον οποίο και διέλυσε μέσα σε 40 δευτερόλεπτα. Σε 26 αγώνες στο MMA ο 31χρονος McGrfegor είχε 22 νίκες (19 με νοκ άουτ) και 4 ήττες.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ