Μετά από δέκα χρόνια παρουσίας στο Μάντσεστερ, ο Σέρχιο Αγκουέρο αποχαιρέτησε την Σίτι, υπογράφοντας στην Μπαρτσελόνα. Ο Αργεντινός επιθετικός θέλησε να πει ένα πιο… προσωπικό “αντίο” με το προσωπικό των “πολιτών”.

Ο Σέρχιο Αγκουέρο συνέδεσε το όνομα του με την πρωταθληματική πορεία που έκανε η Μάντσετσερ Σίτι τα τελευταία δέκα χρόνια. Ο Αργεντινός επιθετικός έγινε ο πρώτος σκόρερ της ομάδας και όπως είναι φυσικό, δημιούργησε ισχυρούς δεσμούς με το προσωπικό των “πολιτών”.

Λίγο πριν εγκαταλείψει το Μάντσεστερ με προορισμό την Βαρκελώνη, ο Αγκουέρο θέλησε να ανταποδώσει την αγάπη και την υποστήριξη που δέχθηκε από τους υπαλλήλους του συλλόγου, δωρίζοντας τους από ένα ακριβό ρολόϊ, στο πίσω μέρος του οποίου είναι χαραγμένη η φάση: «Ευχαριστώ! Σέρχιο Αγκουέρο».

Παράλληλα, ο έμπειρος άσος, έδωσε επίσης σε κάθε μέλος του προσωπικού, από έναν λαχνό, προκειμένου να διεκδικήσουν το Range Rover Evoque που αποφάσισε να αφήσει στην Αγγλία.

