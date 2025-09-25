Ο Αϊζάια Κάνααν του Ερυθρού Αστέρα αποχώρησε υποβασταζόμενος και με πρόβλημα στο γόνατο

Ανησυχία με Αϊζάια Κάνααν στον Ερυθρό Αστέρα. Ο Αμερικανός γκαρντ τραυματίστηκε στο αριστερό του γόνατο, στο μικρό τελικό του Super Cup της VTB.

Ο Αϊζάια Κάνααν -σε προσπάθεια που έκανε για ένα λέι απ- πάτησε άσχημα το αριστερό του πόδι και στη συνέχεια προσγειώθηκε στο έδαφος πιάνοντας το γόνατό του. Η κατάσταση του 34χρονου γκαρντ έδειχνε να είναι σοβαρή, κρίνοντας από τις εκφράσεις πόνου που πήρε, αλλά και από το γεγονός ότι αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παρκέ με τη βοήθεια των ανθρώπων του Ερυθρού Αστέρα.

Λίγο αργότερα πάντως δοκίμασε να πατήσει το πόδι του. Τις επόμενες ώρες – ή ημέρες – αναμένεται να ξεκαθαρίσει το μέγεθος του προβλήματος που απέκτησε.

Povredio se Kenan!



Ajzea se odmah uhvatio za koleno i deluje da je u pitanju teža povreda.#kkcz #canaan pic.twitter.com/zEwAMGaTef — Sportal.rs (@SportalSrbija) September 25, 2025

Ο Κάναν αποτελεί τον βασικό shooting guard του Γιάννη Σφαιρόπουλου.