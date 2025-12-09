Αθλητικά

Ο Ακίλε Πολονάρα αποθεώθηκε από τους φίλους της Βίρτους Μπολόνια στο παιχνίδι με την Ντερτόνα

Ο Ιταλός παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση της Μπολόνια
Ο Ακίλε Πολονάρα με τον Τζίτζι Ντατόμε
Ο Ακίλε Πολονάρα με τον Τζίτζι Ντατόμε/ FIBA

Ο Ακίλε Πολονάρα έδωσε το παρών στη νίκη της Βίρτους Μπολόνια επί της Ντερτόνα και γνώρισε την αποθέωση από το κοινό της πρώην ομάδας του.

Η Βίρτους Μπολόνια έφτασε τις 9 νίκες στο ιταλικό πρωτάθλημα και σίγουρα η παρουσία του Ακίλε Πολονάρα έδωσε ώθηση στους παίκτες της ομάδας για να αφιερώσουν τη νίκη στον πρώην συμπαίκτη τους, ο οποίος ταλαιπωρείται για μία ακόμα φορά με την υγεία του, ενώ πρόσφατα ξύπνησε από 10ήμερο κώμα, από το οποίο οι γιατροί έδιναν μόλις 10% πιθανότητες να επιζήσει.

Ο Ιταλός νίκησε ακόμα μία μάχη με τη ζωή και από τότε η κατάσταση της υγείας του βελτιώνεται, όπως είπε και ο ίδιος, που εμφανίστηκε συγκινημένος, μετά την αποθέωση που δέχτηκε.

«Περίμενα μια τέτοια θερμή υποδοχή, αλλά και πάλι συγκινημένος. Κάθε μέρα νιώθω και καλύτερα. Είμαστε όλοι εδώ για τον Μάρκο (σ.σ. βραβεύτηκε ο Μπελινέλι). Ήταν δίπλα μου, με επισκεπτόταν κάθε μέρα. Είναι ένας άνθρωπος πολύ κοντά μου και στάθηκε σαν αδερφός σε αυτή τη δύσκολη περίοδο» ανέφερε ο Πολονάρα μετά την αποθέωση που δέχτηκε.

Αθλητικά
