Ο Ακίλε Πολονάρα επέστρεψε στην Σάσαρι και θα αγωνιστεί όταν του το επιτρέψει η υγεία του

Ο Ακίλε Πολονάρα δίνει μάχη με τη λευχαιμία, με τους συμπαίκτες του στην εθνική Ιταλίας, αλλά και όλους τους ανθρώπους του ιταλικού μπάσκετ, να μην σταματούν να του δείχνουν την υποστήριξή τους.

Μία ημέρα αφού η ιταλική Ομοσπονδία ανακοίνωσε πως ο επιστήθιος φίλος του Ιταλού διεθνή φόργουορντ, Μάρκου Σπίσου άλλαξε νούμερο στη φανέλα και θα φορά το Νο33 στο Eurobasket 2025 (αυτό του Ακίλε Πολονάρα), η πρώην ομάδα του, Σάσαρι, ανακοίνωσε την επιστροφή του στο ρόστερ της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό βέβαια θα συμβεί, όταν ο Ακίλε Πολονάρα θα είναι σε θέση, από θέμα υγείας, να ακολουθεί τους απαιτητικούς αγωνιστικούς ρυθμούς. Όπως έκανε γνωστό η Σάσαρι, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, o 33χρονος φόργουορντ θα επιστρέφει για να φορέσει ξανά τη φανέλα της μετά από 6 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων αγωνίστηκε στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ με Μπασκόνια, Φενέρμπαχτσε, Εφές, Ζαλγκίρις Κάουνας και Βίρτους Μπολόνια.

Θυμίζουμε ότι το 2019 ο Ακίλε Πολονάρα είχε κατακτήσει το FIBA Europe Cup με την ομάδα της Σαρδηνίας.

O Διευθύνων Σύμβουλος της Ντιναμό Σάσαρι, Φραντσέσκο Σαρντάρα, επισήμανε για την επιστροφή του Πολονάρα: “Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε ξανά τον Ακίλε, έναν εξαιρετικό αθλητή και έναν σπουδαίο φίλο. Πάντα ενσάρκωνε τις αξίες και την υπερηφάνεια της Σαρδηνίας και της Ντιναμό. Σε αυτή τη λεπτή στιγμή της ζωής του, η υποστήριξη των οπαδών μας και του νησιού μας θα τον κάνει να νιώσει σαν στο σπίτι του”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος ο Ακίλε Πολονάρα δήλωσε: “Είμαι εξαιρετικά χαρούμενος και νιώθω τιμή που επιστρέφω… σπίτι. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Στέφανο Σαρντάρα, τον διευθύνοντα σύμβουλο Φραντσέσκο Σαρντάρα, τον γενικό Διευθυντή Τζακ Ντεβέκι και τον προπονητή Μάσιμο Μπουλέρι για αυτή την ευκαιρία. Πιστεύω ότι η Ντιναμό θα έχει μια σπουδαία σεζόν και ανυπομονώ να πανηγυρίσουμε ξανά μαζί επιτυχίες”.