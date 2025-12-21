Συμβαίνει τώρα:
Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης έδωσε ασίστ στο 2-1 της Χαρτς επί της Ρέιντζερς στη Σκωτία

Νέα εξαιρετική εμφάνιση για τον Έλληνα εξτρέμ της Χαρτς
Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης οδηγεί τη Χαρτς στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος Σκωτίας, όντας πρωταγωνιστής και στη μεγάλη νίκη με 2-1 στο ντέρμπι κόντρα στη Ρέιντζερς.

Με τρία γκολ και πέντε ασίστ σε 18 αγώνες πρωταθλήματος με τη Χαρτς, ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης έχει ξεχωρίσει τη φετινή σεζόν με τη Χαρτς και ήταν κομβικός και στο νέο θετικό αποτέλεσμα της ομάδας του στο ματς με τη Ρέιντζερς, που της επέτρεψε να κάνει νέο… άλμα στη βαθμολογία.

Ο Έλληνας εξτρέμ έκανε τρομερή σέντρα για το πρώτο γκολ της ομάδας του από τον Φίντλεϊ, με τη Χαρτς να συνεχίζει “τρένο” στη Σκωτία και να βρίσκεται στο +9 από τη δεύτερη Σέλτικ, με ένα ματς περισσότερο, στη “μάχη” για τον τίτλο.

Στα 25 του χρόνια, ο Κυζιρίδης κάνει τη διαφορά στη Χαρτς.

