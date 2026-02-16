Ο Αλεξάντερ Τσέφεριν θα δει από κοντά το παιχνίδι Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν για το Champions League

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου θα βρεθεί στην Ελλάδα, μαζί με τον γενικό γραμματέα, Θεόδωρο Θεοδωρίδη και τον υπεύθυνο των εθνικών ομοσπονδιών, Ζόραν Λάκοβιτς και θα παρακολουθήσει από κοντά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπάγερ Λεβερκούζεν (18/02/26, 22:00).

Στη διάρκεια της παραμονής του Αλεξάντερ Τσέφεριν στην Αθήνα αναμένεται να υπάρξει συνάντηση με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση για να συζητήσουν για το ελληνικό ποδόσφαιρο και το μέλλον του, πριν δει από κοντά την κρίσιμη μάχη του Ολυμπιακού με την γερμανική ομάδα στο Champions League.

Ο 58χρονος Σλοβένος θα ταξιδέψει και στη Θεσσαλονίκη για να δει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα στην Τούμπα (19/02/26, 19:45) για τα πλέι οφ του Europa League.

Στην προηγούμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν (2-0), πριν από περίπου ένα μήνα, στις 20 Ιανουαρίου, για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League είχε βρεθεί στα επίσημα του «Γ. Καραϊσκάκης» ο γενικός γραμματέας της UEFA, Θεόδωρος Θεοδωρίδης.