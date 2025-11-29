Ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι στηρίζει «μέχρι τέλους» τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Ο Ζέλικο Ομπραντοβιτς παραμένει σταθερός στην παραίτησή του μέχρι στιγμής και στις 12:00 (29/11/25) θα γίνει το τελικό ραντεβού με τη διοίκηση της Παρτιζάν. Ο Ποκουσέφσκι τον στήριξε δημόσια στο instagram.

Ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι πήρε θέση για την κατάσταση στην Παρτιζάν δείχνοντας ότι θέλει την παραμονή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας. Έγραψε «μέχρι τέλους» σε story στο instagram με μία φωτογραφία των δύο να το συνοδεύει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σχέση των δύο έχει περάσει πολλά, καθώς μετά από ένα timeout σε παιχνίδι της Euroleague την περσινή σεζόν ο Ζοτς του είχε πει «μη με αναγκάσεις να σε χτυπήσω με το πινακάκι στο κεφάλι». Αυτές βέβαια είναι κλασικές εκρήξεις του κορυφαίου προπονητή κατά τη διάρκεια των timeouts.

Η σύνδεσή τους όμως όπως φαίνεται είναι δυνατή με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού να θέλει τον Ζοτς στον πάγκο της ομάδας.