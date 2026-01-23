Ο Αλέξης Τσίπρας πήγε στη Βουδαπέστη και είδε από κοντά τον αγώνα Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός

Ο Αλέξης Τσίπρας είναι γνωστός φίλαθλος του Παναθηναϊκού, πηγαίνοντας αρκετές φορές στο γήπεδο για να παρακολουθήσει την αγαπημένη του ομάδα.

Είναι, μάλιστα, τόσο πιστός φίλος του τριφυλλιού που βρέθηκε ακόμα και στη Βουδαπέστη για να παρακολουθήσει την κρίσιμη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Φερεντσβάρος για το Europa League. Στην Ουγγαρία ο Αλέξης Τσίπρας πήγε μαζί με τον γιο του.

Στα social media κυκλοφόρησε και μία φωτογραφία του πρώην πρωθυπουργού με σκουφάκι, στις εξέδρες του “Groupama Arena”.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο Αλέξης Τσίπρας είχε υποσχεθεί στον γιο του ότι θα έκαναν μαζί το ταξίδι στη Βουδαπέστη για χάρη του Παναθηναϊκού.

Ο πρώην πρωθυπουργός και ο γιος του θα έφυγαν χαρούμενοι από το γήπεδο, αφού ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε στα τελευταία λεπτά τη Φερεντσβάρος με φοβερό γκολ του Ζαρουρί και πήρε τον βαθμό που τον έστειλε στα πλέι οφ του Europa League.