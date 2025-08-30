Ο Αλεσάντρο Βολιάκο έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το μεσημέρι του Σαββάτου (30/8/2025) ο Αλεσάντρο Βολιάκο για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.

Ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός έφτασε στη συμπρωτεύουσα λίγο μετά τις 15:00, με τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ να μπαίνει στην τελική ευθεία.

Ο Αλεσάντρο Βολιάκο αποκτήθηκε ως δανεικός (με οψιόν αγοράς) από την Τζένοα και μαζί με τους Μιχαηλίδη, Κεντζιόρα, Λόβρεν και Μπαταούλα θα συνθέσουν την αμυντική γραμμή του Δικεφάλου ενόψει της νέας σεζόν.

Σε περίπτωση που το ερχόμενο καλοκαίρι ο ΠΑΟΚ κάνει χρήση της οψιόν του και τον αποκτήσει με μεταγραφή, τότε θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους ασπρόμαυρους.