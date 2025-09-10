Ο άλλος Γιάννης Αντετοκούνμπο: Oι επενδύσεις του Greek Freak σε Ελλάδα και εξωτερικό, οι φιλανθρωπίες και τα ντιλ εκατομμυρίων

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποτελεί τον κορυφαίο Έλληνα μπασκετμπολίστα του κόσμου, με τον «Greak Freak» να είναι καταλυτικός στην πορεία της Εθνικής Ελλάδας στο Eurobasket. Πίσω όμως από ένα απίθανο αθλητή βρίσκεται και ένας τρομερός επιχειρηματίας.

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, φροντίζει πέρα από το μπάσκετ να έχει και άλλες πηγές εσόδων, επενδύοντας σε διάφορους τομείς όπως η ψυχαγωγία, ο αθλητισμός, η ένδυση, αλλά και το Real Estate. Ο αστέρας των Μιλγουόκι Μπακς δείχνει να έχει μεγάλη θέληση για επενδύσεις, με το business plan και την στρατηγική πορεία να είναι άξια αναφοράς.

Από τα αθλητικά, μέχρι το Real Estate, o «Greak Freak» φαίνεται πως έχει μπει και σε ένα άλλο κόσμο μακριά από το μπάσκετ, στο οποίο κάνει ολοένα και αυξανόμενα βήματα.

Η ίδρυση της Ante Inc.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μαζί με τα αδέλφια του, Θανάση, Κώστα και Άλεξ έχουν ιδρύσει μια family office εταιρία, την Ante Inc, η οποία δημιουργήθηκε με στόχο να μπορέσει να στεγάσει όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της οικογένειας Αντετοκούνμπο. Όπως τόνισε ο ίδιος ο Γιάννης σε δηλώσεις του, με την συγκεκριμένη κίνηση θέλει να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που διασταυρώνονται στην πορεία του και όπως φαίνεται, το επιχειρηματικό του ταξίδι μόλις ξεκίνησε.

Μάλιστα, οι επενδύσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο και της οικογένειάς του εκτείνονται σε πολλά πεδία όπως ο αθλητισμός, καθώς ο «Greak Freak» έχει μετοχές στην Milwaukee Brewers, ομάδα μπέιζμπολ από το Μιλγουόκι, την ποδοσφαιρική ομάδα Nashville FC που αγωνίζεται στο MLS, καθώς και στο LA Golf Club, το κορυφαίο γήπεδο του γκολ στο Λος Άντζελες, στο οποίο συμμέτοχος είναι και η θρυλική τενίστρια Σερένα Γουίλιαμς.

Παράλληλα, ο Αντετοκούνμπο έχει την δική του εταιρία ρούχων με την επωνυμία «Antetokounbros» και καταστήματα στο αεροδρόμιο της Αθήνας “Ελ. Βενιζέλος”, Μιλγουόκι των ΗΠΑ, αλλά και στο Κέντρο της Αθήνας στην οδό Ερμού. Μάλιστα το συγκεκριμένο brand έχει και e-shop στο οποίο ο κόσμος μπορεί να παραγγείλει ιντερνατικά.

Παράλληλα, έχει συμμετοχή στα Ελληνικά Οινοποιεία (που εξαγόρασαν τη Μπουτάρη και το νερό ΙΟΛΗ) και στην καναδική Candy Funhouse, τα οποία είναι ζελεδάκια που πουλούνται εκτός Ευρώπης.

Την ίδια ώρα, στην κατοχή του υπάρχει και η start-up Antidote Health με τομέα την τηλεϊατρική και η Flexpower, εταιρεία με προϊόντα αποκατάστασης. Και όλα αυτά είναι μερικές από τις επενδυτικές του δραστηριότητες, καθώς ο ίδιος φροντίζει συνεχώς να μεγαλώνει τον κατάλογο με τις επιχειρήσεις του,

Η αγορά των Village Cinema

Μία από τις πιο ηχηρές κινήσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο ήταν επένδυση στο Village Shopping & More στον Ρέντη, μαζί με την Premia Properties και τον επιχειρηματία Ηλία Γεωργιάδη. Το γνωστό εμπορικό κέντρο αποκτήθηκε έναντι 14,1 εκατ. ευρώ και θα μετατραπεί σε sports & entertainment park, έναν χώρο που θα προσφέρει άθληση, ψυχαγωγία και πολιτισμό – ένα όραμα που συνδέεται βαθιά με τις ρίζες της οικογένειας.

«Επενδύω με την οικογένειά μου και σε συνεργασία με τον Ηλία Γεωργιάδη σε μια περιοχή της Αττικής όπου μαζί με τα αδέλφια μου περάσαμε τα παιδικά μας χρόνια. Αυτή η επένδυση είναι μία από τις πιο σημαντικές που έχουμε πραγματοποιήσει στην Ελλάδα μέχρι σήμερα. Όραμά μας είναι να αναβαθμίσουμε τον χώρο, προσφέροντας στους ανθρώπους και τις οικογένειές τους αξέχαστες στιγμές, καθώς και να υλοποιήσουμε τα ευρύτερα σχέδιά μας για την ανάπτυξη του αθλητισμού» είχε αναφέρει ο ίδιος ο Αντετοκούνμπο μετά την συμφωνία.

Οι φιλανθρωπίες

Παρά τη δόξα και τα χρήματα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του δεν ξεχνούν από πού ξεκίνησαν. Κάπως έτσι έχουν ιδρύσει το Ίδρυμα Charles Antetokounmpo Family Foundation (CAFF), στη μνήμη του πατέρα τους, δραστηριοποιείται σε Ελλάδα, Νιγηρία και ΗΠΑ με δράσεις που στηρίζουν νέους, οικογένειες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η φράση “Opportunity fuels potential” (Η Ευκαιρία Τροφοδοτεί τη Δυνατότητα) είναι το μότο του, με την οικογένεια Αντετοκούνμπο να δείχνει πως πάνω από ένα καλό αθλητή αποτελεί ένα σπουδαίο άνθρωπο!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φροντίζει να έχει κρατάει ένα χαμηλό προφίλ αναφορικά με τις φιλανθρωπίες, με τον ίδιο να βοηθάει όπου και όποτε μπορεί. Χαρακτηριστικό είναι πως πριν μερικά χρόνια είχε εμφανιστεί σε φιλανθρωπική κίνηση στα Σεπόλια όπου μεγάλωσε, μοιράζοντας κούτες με νερό, τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης σε οικογένειες που είχαν ανάγκη!

Από τις επενδύσεις του «Greak Freak» φαίνεται πως ο ίδιος πέρα από το μπάσκετ και τον αθλητισμό, έχει στόχο να επενδύει στρατηγικά ώστε να δημιουργήσει μια… δεύτερη καριέρα στον επιχειρηματικό κόσμο. Με τις κινήσεις του στοχεύει στο να μπορέσει να κάνει καινούργιες και πολλές πηγές εσόδων, με τον ίδιο να είναι λάτρης του «money never sleeps».

Κρίνοντας από τις κινήσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο μπορεί να πει κανείς πως ο ίδιος ακολουθεί τα βήματα σπουδαίων μορφών του NBA όπως ο Μάικλ Τζόρνταν, ο Μάτζικ Τζόνσον και ο Λεμπρόν Τζέιμς.