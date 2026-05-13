Νίκολιτς μετά το ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: «Δεχθήκαμε ένα αφελές γκολ, αλλά η απόδοση ήταν πάρα πολύ καλή»

Η ΑΕΚ πήγε ως πρωταθλήτρια στην Τούμπα, αλλά λίγο έλειψε να φύγει και με το διπλό από την έδρα του ΠΑΟΚ, με τον Μάρκο Νίκολιτς να δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένος από τους παίκτες του παρά το τελικό 1-1.

Στις δηλώσεις του μετά το ματς, ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε ότι έλειψε η ενέργεια στην ομάδα του στο φινάλε, αλλά η εικόνα των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ κόντρα στον ΠΑΟΚ αξίζει συγχαρητήρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις του Νίκολιτς

«Δεχθήκαμε ένα αφελές γκολ, δεδομένου ότι πριν από τρεις ημέρες είχαμε μια σημαντική αναμέτρηση, οι παίκτες έπαιξαν πολύ καλά. Το γκολ που πετύχαμε ήταν εξαιρετικό αποτέλεσμα build up. Είχαμε κάποιες απουσίες αλλά ποτέ δεν «κλαίμε», ούτε μεμψιμοιρούμε γι’ αυτό.

Συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες, ήταν αφελές το γκολ που δεχθήκαμε αλλά η απόδοση ήταν πάρα πολύ καλή. Συγχαρητήρια στην ομάδα συνολικά. Συνεχίζουμε το αήττητο σερί από τον Οκτώβριο μέχρι και σήμερα.

Μας έλειψε αυτό το 5-10% της ενέργειας που χρειαζόμασταν που θα μας βοηθούσε να κλείσουμε τον αγώνα, είχαμε πολλές ευκαιρίες. Έχουμε μία μέρα παραπάνω για ξεκούραση να προετοιμαστούμε κατάλληλα για την τελευταία αναμέτρηση του πρωταθλήματος, κόντρα στον Ολυμπιακό».