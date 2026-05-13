ΑΕΚ: Πρόβλημα στον μηνίσκο ο Γκατσίνοβιτς, θα υποβληθεί σε επέμβαση την Πέμπτη

Σε τρεις εβδομάδες θα είναι έτοιμος ο Σέρβος, σύμφωνα με τον Μάρκο Νίκολιτς
Ο Γκατσίνοβιτς σε ματς της ΑΕΚ/ EUROKINISSI
Ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου έκανε γνωστό ότι ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς έμεινε εκτός αποστολής για το ματς της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ λόγω ενός προβλήματος στον μηνίσκο, το οποίο θα τον αναγκάσει να περάσει την πόρτα του χειρουργείου την Πέμπτη (14/05/26).

Ο Γκατσίνοβιτς, σύμφωνα με τον προπονητή της ΑΕΚ, δεν κινδυνεύει να χάσει την προετοιμασία της Ένωσης για τη νέα σεζόν, αφού σε 2 με 3 εβδομάδες να έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του.

«Έχει ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού. Στην προπόνηση πριν τον Παναθηναϊκό είχε ένα θέμα με τον μηνίσκο. Θα κάνει αύριο επέμβαση και θα είναι έτοιμος σε δύο με τρεις εβδομάδες. Αντιμετώπιζε και ένα θέμα με τη μύτη, οπότε θα μπορέσει να το ξεπεράσει και αυτό», ανέφερε ο Νίκολιτς στις δηλώσεις του.

