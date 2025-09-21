Αθλητικά

Ο Αλπερέν Σενγκούν έκανε δώρο ένα ακριβό ρολόι στον Οσμάνι για την άμυνα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο στον ημιτελικό του Eurobasket

Τήρησε την υπόσχεσή του ο Τούρκος ψηλός
Ο Αλπερέν Σενγνούν με τον Οσμάνι
Ο Αλπερέν Σενγνούν με τον Οσμάνι/ φωτογραφί από instagram @alperensengun

Ο Αλπερέν Σενγκούν μετά τη νίκη της Τουρκίας επί της Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας στο Eurobasket είχε δηλώσει ότι θα κάνει δώρο ένα ακριβό ρολόι στον Ερτσάν Οσμάνι για την καλή δουλεία που έκανε πάνω στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Οσμάνι βέβαια, πέρα από την άμυνα πάνω στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ήταν κυριαρχικός και στην επίθεση με 28 πόντους στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, που έστειλε την Τουρκία του Αλπερέν Σενγκούν στον τελικό του Eurobasket.

Να θυμίσουμε ότι, η Τουρκία στον τελικό της διοργάνωσης ηττήθηκε από τη Γερμανία με 88-83 και κατέκτησε τη δεύτερη θέση. 

