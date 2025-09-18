Ο Ανδρέας Πιστιόλης ανανέωσε με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας μέχρι το 2028

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας προσέφερε νέο τριετές συμβόλαιο συνεργασίας στον Ανδρέα Πιστιόλη και ο Έλληνας προπονητής ανανέωσε τη συνεργασία του με τη ρωσική ομάδα μέχρι το 2028.

Μετά από δύο χρόνια με δύο τίτλους στη VTB ως προπονητής της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ο Ανδρέας Πιστιόλης ετοιμάζεται να “ριζώσει” στην ομάδα, στην οποία υπήρξε στο παρελθόν και βοηθός του Δημήτρη Ιτούδη στον πάγκο της.

Η συμφωνία των δύο πλευρών είναι μάλιστα επίσημη, με τον πρόεδρο της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Αντρέι Βατούτιν, να σχολιάζει το γεγονός αποθεώνοντας τον Έλληνα προπονητή: «Δεν μπορούμε να φανταστούμε την ομάδα μας χωρίς τον Ανδρέα, ούτε τώρα, ούτε στο μέλλον, καθώς θεωρούμε τον Πιστιόλη έναν από τους κορυφαίους προπονητές της γενιάς του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Έχει ήδη αποδείξει ότι είναι σπουδαίος στο πώς να χτίζει ένα σύστημα, διαχειρίζεται άριστα το παιχνίδι, κερδίζει τον σεβασμό των παικτών του, ξέρει να καθοδηγεί επιτυχημένα σε δύσκολες καταστάσεις και βελτιώνεται συνεχώς.

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι ο Ανδρέας τρέφει απόλυτο σεβασμό για την ΤΣΣΚΑ, είναι πραγματικά αφοσιωμένος στον σύλλογο και εκτιμά τη δουλειά του εδώ πάνω από τις περισσότερες άλλες επαγγελματικές ευκαιρίες. Γι’ αυτό του ευχόμαστε, μαζί με την οικογένειά του, υγεία και πολλές ακόμη μεγάλες νίκες».