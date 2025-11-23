Ο Ανδρέας Τετέι έδωσε φανέλα του στον μικρό Γιαννάκη μετά το ΠΑΟΚ – Κηφισιά

Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 3-0 την Κηφισιά στην 11η αγωνιστική της Super League, αλλά ο μικρός Γιαννάκης είχε διπλό λόγο για να χαίρεται μετά το φινάλε της αναμέτρησης, χάρη σε μία όμορφη ενέργεια του Ανδρέα Τετέι.

Ο Γιάννης Παπαστεφανάκης βρέθηκε για μία ακόμη φορά στην Τούμπα για να παρακολουθήσει τον αγαπημένο του ΠΑΟΚ, αλλά μετά το τέλος του αγώνα είχε την ευκαιρία να συναντήσει και τον διεθνή επιθετικό της Κηφισιάς, Ανδρέα Τετέι.

Ο Έλληνας επιθετικός του έδωσε μία υπογεγραμμένη φανέλα του και φωτογραφήθηκαν μαζί, με την Κηφισιά να αποκαλύπτει το γεγονός με σχετική ανάρτησή της στα social media.

Μετά από το τέλος της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ, ο Ανδρέας Τετέι έδωσε τη φανέλα του στον μικρό Γιάννη Παπαστεφανάκη, όπως ακριβώς του είχε υποσχεθεί”, έγραψαν οι Κηφισιώτες στη λεζάντα της φωτογραφίας.

Ο μικρός Γιαννάκης συνεχίζει να ζει μοναδικές στιγμές στο ελληνικό ποδόσφαιρο.