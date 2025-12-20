Αθλητικά

Ο Ανδρέας Τετέι πλάνταξε στο κλάμα στην αλλαγή του στο Ολυμπιακός – Κηφισιά

Ήταν το τελευταίο του παιχνίδι με την Κηφισιά πριν μετακομίσει στον Παναθηναϊκό
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Ο Ανδρέας Τετέι δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του τη στιγμή της αλλαγής του στο παιχνίδι της Κηφισιάς με τον Ολυμπιακό στο “Γ. Καραϊσκάκης”.

Η αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο ήταν η τελευταία του Ανδρέα Τετέι με τη φανέλα της ομάδας των βορείων προαστίων.

Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός έχει πάρει μεταγραφή στον Παναθηναϊκό και με την αλλαγή του χρόνου θα ανήκει και επίσημα στους πράσινους.

Γι’ αυτό και ο Τέτει ήταν συγκινημένος στο “Γ. Καραϊσκάκης”. Ο Σεμπάστιαν Λέτο τον έβγαλε από τον αγωνιστικό χώρο στο 77′, περνώντας στη θέση του τον Απόστολο Χριστόπουλο.

Δευτερόλεπτα πριν αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, ο Ανδρέας Τετέι ξέσπασε σε κλάματα.

Στη συνέχεια, έπεσε στην αγκαλιά των ανθρώπων της Κηφισιάς, ενώ πήγε και χαιρέτησε όλους όσους βρίσκονταν στον πάγκο.

Αθλητικά
