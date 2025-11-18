Ο Ανδρέας Τετέι τιμήθηκε από τη FIFPRO για τη δράση του κατά του ρατσισμού

Ο Ανδρέας Τετέι είναι πλέον κάτοχος μιας ιστορικής διάκρισης. Όπως έγινε γνωστό από τον ΠΣΑΠΠ, ο διεθνής επιθετικός τιμήθηκε με το βραβείο Player Activism στα FIFPRO Merit Awards 2025 κι έτσι έγινε ο πρώτος Έλληνας που λαμβάνει αυτήν την τιμή.

Ο 24χρονος Ανδρέας Τετέι (αγωνίζεται στην Κηφισιά, αλλά πρόσφατα αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό) έχει εντυπωσιάσει όχι μόνο με τις αγωνιστικές του επιδόσεις, αλλά και με τη δράση του εκτός γηπέδων, προωθώντας ενεργά την καταπολέμηση του ρατσισμού.

Τα Merit Awards της παγκόσμιας Ένωσης Ποδοσφαιριστών αποτελούν κάθε χρόνο σημείο αναφοράς, καθώς τιμούν παίκτες που αξιοποιούν τη φωνή και την επιρροή τους για να φέρουν ουσιαστικές αλλαγές πέρα από τους αγωνιστικούς χώρους.

Η διάκριση αυτή, συμπίπτει με μια περίοδο σημαντικών προσωπικών επιτυχιών για τον Τετέι. Ο επιθετικός κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική Ελλάδας, όπου πραγματοποίησε το ντεμπούτο του απέναντι στη Σκωτία και πρόλαβε να μοιράσει ασίστ στη νίκη με 3-2, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις.

H ενημέρωση της FIFPRO:

“Τον Μάρτιο του 2025, ο Ανδρέας Τεττέη (Κηφισιά), ο οποίος έχει ρίζες από τη Γκάνα, έγινε πρεσβευτής κατά του ρατσισμού για τον ελληνικό σύνδεσμο ποδοσφαιριστών (ΠΣΑΠΠ).

Έχοντας βιώσει ρατσιστική κακοποίηση κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Τεττέη προωθεί την ποικιλομορφία και την ισότητα, μιλώντας σε σχολεία, συνεργαζόμενος με ΜΚΟ και ευαισθητοποιώντας το κοινό μέσω των ελληνικών ΜΜΕ, αποτελώντας μια ισχυρή φωνή απέναντι στις διακρίσεις”.

Ως πρεσβευτής του Συνδέσμου κατά του ρατσισμού, ο Έλληνας επιθετικός συμμετέχει ενεργά σε πρωτοβουλίες ενημέρωσης, συνομιλεί με παιδιά και εφήβους και χρησιμοποιεί τις προσωπικές του εμπειρίες για να εμπνεύσει και να ενθαρρύνει. Η επιτροπή της FIFPRO αναγνώρισε το εύρος και την ουσία της προσπάθειάς του, απονέμοντάς του το Player Activism Award.

Όσα δήλωσε ο Τετέι μετά τη διάκριση:

“Μετά τη συνεννόηση που είχαμε με τον ΠΣΑΠΠ πήραμε αυτήν την απόφαση, επειδή έχω περάσει πολλά ρατσιστικά περιστατικά, έχουν δει ότι δεν φοβάμαι να μιλήσω και είμαι άτομο που εκφράζει την άποψη του”.

Για το αν πιστεύει πως με τη φωνή του μπορεί να αλλάξει τα πράγματα πρόσθεσε:

“Σίγουρα το πιστεύω, γιατί σε αυτόν τον κόσμο, καλώς ή κακώς, όλοι παρακολουθούν ποδόσφαιρο. Οπότε αν ένας παίκτης, που έχει εκατοντάδες ακόλουθους, καταφέρει να αλλάξει ακόμα και έναν, είναι κάτι πολύ καλό. Επομένως, αν όλοι οι παίκτες που έχουν τόσους ακόλουθους και επηρεάζουν πολύ τη νέα γενιά λέγανε κάτι, σίγουρα θα άλλαζαν πάρα πολλά πράγματα». Τέλος, αναφέρθηκε στο βραβείο: «Αυτό το βραβείο είναι περισσότερο γιατί δεν φοβήθηκα ποτέ κανέναν, όπως και δεν πρέπει να φοβάται κανείς. Γιατί όσο έχουμε τη φωνή μας, αυτό είναι το πιο δυνατό μας όπλο. Και σίγουρα ευχαριστώ πολύ όσους ψήφισαν την ιστορία μου και με άκουσαν, καθώς και τον ΠΣΑΠΠ που έστειλε την ιστορία μου και τη μοιράστηκε. Αυτό το βραβείο πάει και για τον ΠΣΑΠΠ, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα ήμουν σε αυτή τη θέση”.