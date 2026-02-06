Αθλητικά

Ο Ανδρέας Τετέι του Παναθηναϊκού πέτυχε το καλύτερο γκολ της 19ης αγωνιστικής της Super League

Ξεχώρισε στην ψηφοφορία της Super League το πρώτο γκολ του Τετέι με τον Παναθηναϊκό
Φάση με τον Τετέι
Η φάση με το γκολ του Τετέι στο Παναθηναϊκός - Κηφισιά (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα με 3-0 της Κηφισιάς στη 19η αγωνιστική της Super League, με τον Ανδρέα Τετέι να ανοίγει το σκορ με ένα υπέροχο πλασέ στο ξεκίνημα του αγώνα.

Αυτό ήταν μάλιστα το πρώτο γκολ του Ανδρέα Τετέι με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, κόντρα στην πρώην ομάδα του, την Κηφισιά και ψηφίστηκε το κορυφαίο για την 19η αγωνιστική της Super League.

Το γκολ του διεθνούς επιθετικού “σάρωσε” στη σχετική ψηφοφορία της Super League και συγκέντρωσε το 45% των ψήφων, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το γκολ του Πέλκα για τον ΠΑΟΚ και στην τρίτη θέση, το γκολ του Φούντα για τον ΟΦΗ.

Η ενημέρωση από τη Super League

Η Super League ανακοινώνει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων, του διαγωνισμού Stoiximan Best Goal 19ης αγωνιστικής:

1/ Α. Τεττέη 45,72%

2/ Δ. Πέλκας 19,12%

3/ Τ. Φούντας (15′) 14,80%

4/ Τ. Τσάπρας 10,14%

5/ Γ. Κωστή 5,41%

6/ Β. Φέλτες 4,81%

