Ο Άντονι Έντουαρντς πήγε τουαλέτα και δεν πρόλαβε να ξεκινήσει στην πεντάδα των Τίμπεργουλβς κόντρα στους Μάβερικς

«Tον κάλεσε η φύση», ανέφερε πιο κομψά ο προπονητής του
Ο Άντονι Έντουαρντς δεν ξεκίνησε βασικός στο παιχνίδι των Τίμπεργουλβς με τους Μάβερικς και πέρασε στο παρκέ δύο λεπτά μετά το τζάμπολ.

Η απουσία του Άντονι Έντουαρντς από την αρχή πεντάδα των Τίμπεργουλβς έκανε εντύπωση σε όλους.

Όταν ρωτήθηκε μετά το τέλος του αγώνα για ποιον λόγο συνέβη αυτό, ο σούπερ σταρ της ομάδας της Μινεσότα απάντησε στους εκπροσώπους των ΜΜΕ με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Έχ@@α!».

Από την πλευρά του ο προπονητής του, Κρις Φιντς, όταν ρωτήθηκε για το ίδιο θέμα απάντησε λίγο πιο κομψά «τον κάλεσε η φύση».

Ο Άντονι Έντουαρντς ήρθε από τον πάγκο και σημείωσε 17 πόντους στην επιστροφή του στη δράση, έπειτα από απουσία έξι αγώνων.

