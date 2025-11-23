Ο Αντονί Μαρσιάλ πέτυχε γκολ στην προπόνηση της Μοντερέι και έκανε τους οπαδούς της ομάδας να πανηγυρίσουν

Η Μοντερέι έχει μπροστά της κρίσιμο αγώνα με τη Κλαμπ Αμέρικα για τα playoffs του μεξικανικού πρωταθλήματος και το Σάββατο (22.11.2025) πραγματοποίησε ανοιχτή προπόνηση. Πλήθος οπαδών μπήκαν στο στάδιο «BBVA» για να παρακολουθήσουν από κοντά την προετοιμασία της αγαπημένης τους ομάδας και είδαν κάτι… σπάνιο, τον Αντονί Μαρσιάλ να βάζει γκολ!

Ο Αντονι Μαρσιάλ έχει δεχθεί τεράστια κριτική, αφού -από τη στιγμή που φόρεσε τη φανέλα της Μοντερέι- έχει 0 γκολ και ασιστ σε εννέα αγώνες. Στην προπόνηση της Μοντερέι, όμως, κατάφερε να σκοράρει με κεφαλιά κι έκανε τους οπαδούς να πανηγυρίσουν έξαλλα.

Gran definición de @AnthonyMartial hoy en el entrenamiento abierto en el Estadio BBVA.



¡Anotó de ‘Palomita’! pic.twitter.com/Xe5skCKKjn — Diego Armando Medina (@DiegoArmaMedina) November 22, 2025

Aparece el “olé olé olé olé, Martial, Martial” pic.twitter.com/XGdwH9iUrV — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) November 22, 2025

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα από το Μεξικό, ο Μαρσιάλ φέρεται να χρησιμοποίησε τη λύση του υπνωτισμού ώστε να ξεμπλοκάρει και να “κουνήσει” και πάλι τα αντίπαλα δίχτυα.