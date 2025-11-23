Αθλητικά

Ο Αντονί Μαρσιάλ πέτυχε γκολ στην προπόνηση της Μοντερέι και έκανε τους οπαδούς της ομάδας να πανηγυρίσουν

Οι φίλοι της μεξικανικής ομάδας ελπίζουν σε καλύτερες ημέρες, από τον Γάλλο “άσφαιρο” επιθετικό
ΦΩΤΟ EPA
ΦΩΤΟ EPA/MIGUEL SIERRA

Η Μοντερέι έχει μπροστά της κρίσιμο αγώνα με τη Κλαμπ Αμέρικα για τα playoffs του μεξικανικού πρωταθλήματος και το Σάββατο (22.11.2025) πραγματοποίησε ανοιχτή προπόνηση. Πλήθος οπαδών μπήκαν στο στάδιο «BBVA» για να παρακολουθήσουν από κοντά την προετοιμασία της αγαπημένης τους ομάδας και είδαν κάτι… σπάνιο, τον Αντονί Μαρσιάλ να βάζει γκολ!

Ο Αντονι Μαρσιάλ έχει δεχθεί τεράστια κριτική, αφού -από τη στιγμή που φόρεσε τη φανέλα της Μοντερέι- έχει 0 γκολ και ασιστ σε εννέα αγώνες. Στην προπόνηση της Μοντερέι, όμως, κατάφερε να σκοράρει με κεφαλιά κι έκανε τους οπαδούς να πανηγυρίσουν έξαλλα.

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα από το Μεξικό, ο Μαρσιάλ φέρεται να χρησιμοποίησε τη λύση του υπνωτισμού ώστε να ξεμπλοκάρει και να “κουνήσει” και πάλι τα αντίπαλα δίχτυα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
215
190
188
97
76
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo