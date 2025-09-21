Ο Αντώνης Αντωνιάδης με την Πόπη Δομάζου στη Λεωφόρο για το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

O Αντώνης Αντωνιάδης βρέθηκε στη Λεωφόρο το βράδυ της Κυριακής (21/9/2025) για να παρακολουθήσει το ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για την 4η αγωνιστική της Super League.

Ο 79χρονος Αντώνης Αντωνιάδης βρίσκεται πάντα στο πλευρό του Παναθηναϊκού και δεν θα μπορούσε να μη βρεθεί στις εξέδρες της Λεωφόρου για το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο θρύλος του τριφυλλιού παρακολούθησε από κοντά ακόμα ένα αιώνιο ντέρμπι, έχοντας για παρέα την κόρη του αείμνηστου Μίμη Δομάζου, Πόπη.

Γενικότερα, ο κόσμος του Παναθηναϊκού, παρά το κάκιστο ξεκίνημα της ομάδας στο πρωτάθλημα, γέμισε τη Λεωφόρο, στηρίζοντας με τη φωνή του τις προσπάθειες των παικτών του Χρήστου Κόντη.