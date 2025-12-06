Ο Αντώνης Αντωνιάδης συγκλονίζει για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού: «Να με έχει καλά ο Θεός να το προλάβω»

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα παρουσιάσει μια σειρά από μικρά επεισόδια που θ’ αποτυπώνουν την σταδιακή ανέγερση του νέου γηπέδου της ομάδας στην περιοχή του Βοτανικού. Στο πρώτο επεισόδιο, το οποίο τιτλοφορείται “Τα θεμέλια”, ο Αντώνης Αντωνιάδης -εκ των κορυφαίων σκόρερ της ιστορίας του συλλόγου αλλά και του ελληνικού ποδοσφαίρου- συγκινεί!

“Ανυπομονώ να με έχει καλά ο Θεός να το προλάβω” λέει μεταξύ άλλων ο θρυλικός Αντώνης Αντωνιάδης, ο οποίος -μάλιστα- επισκέφτηκε το υπό κατασκευή γήπεδο του Παναθηναϊκού. Η συγκίνηση του “Ψηλού” είναι έκδηλη και αποτυπώνεται από τη συγκεκριμένη φράση!

“Ο πρώτος χώρος που μπήκα δεν ήταν το διαμέρισμά μου, αλλά η Λεωφόρος με τη βαλίτσα. Η ζωή μου είναι ταυτισμένη με τον Παναθηναϊκό. Είναι Παναθηναϊκός, όλης της Αθήνας. Ήρθε στα αποδυτήρια ο αείμνηστος Μίμης Δομάζος και γι’ αυτό δεθήκαμε αμέσως και μου είπε “κοίταξε μπορείς. Σήμερα είναι η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπορείς και θα τα καταφέρεις”. Από τότε 21/9/69 μέχρι το 1981 στο γήπεδο του Παναθηναϊκού γράφτηκε η ιστορία. Αναδείχθηκα πρώτος σκόρερ στην Ελλάδα. Δεν είχε μέχρι τότε ο Παναθηναϊκός πρώτο σκόρερ στο πρωτάθλημα. Για ένα γκολ έχασα το χρυσό παπούτσι. Είχα 39 γκολ και ο Γκερντ Μίλερ είχε 40.

Δεν υπάρχει άλλος σύλλογος μεγάλος όπως λέει ο ύμνος. Με τις διεθνείς περγαμηνές που έχει. Δεν υπάρχει. Στον Βοτανικό θα γίνει το μεγαλύτερο και το καλύτερο γήπεδο στην Ελλάδα. Είμαι πολύ συγκινημένος, γιατί αγγίζω τα θεμέλια του γηπέδου του μεγάλου Παναθηναϊκού μας. Ανυπομονώ, να με έχει καλά ο Θεός να το προλάβω. Πήγαμε νύχτα στον Παρθενώνα και τι να σου πω; Κλαίγαμε. Ποιος ξένος θα κάνει αυτό τον συνδυασμό, το γήπεδο με τον Παρθενώνα και δεν θα συγκινηθεί. Η κοιτίδα του πολιτισμού είναι ο Παρθενώνας”, ισχυρίστηκε ο Αντωνιάδης.