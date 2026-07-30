Ο Χαράλαμπος Μπιλιώνης της Εθνικής Εφήβων υπέστη ρήξη χιαστού: Το «περαστικά παλικάρι μας» της ΑΕΚ

Πλήγμα για την Εθνική Εφήβων, λίγες ώρες πριν τον προημιτελικό με την Ισπανία (30.07.2026, 16:30), καθώς ο Χαράλαμπος Μπιλιώνης στάθηκε άτυχος στην αναμέτρηση με την Σερβία.

Ο Χαράλαμπος Μπλιώνης υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις που έδειξε ότι υπέστη ρήξη χιαστού, κάτι που σημαίνει ότι θα μείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μπιλιώνης χάνει όλο το τουρνουά, ενώ παράλληλα αναμένεται να μείνει εκτός για μεγάλο διάστημα την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Η ΑΕΚ έστειλε το δικό της μήνυμα στον νεαρό άσο της, τονίζοντας πως θα βρεθεί στο πλευρό του μετά τη χειρουργική αποκατάσταση στην οποία θα υποβληθεί.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«O εκ των κορυφαίων (νέων) αθλητών της «Βασίλισσας» και της AEK BC Academy, ο Χάρης Μπιλιώνης, τραυματίστηκε σοβαρά στη διάρκεια της χθεσινής αναμέτρησης Ελλάδας-Σερβίας, στο πλαίσιο του Ευρωμπάσκετ U18.

O 18χρονος φόργουορντ/σέντερ υπέστη ρήξη δεξιού προσθίου χιαστού. Θ’ ακολουθήσει χειρουργική αποκατάσταση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Eκφράζoυμε τη συμπαράστασή μας στον Χάρη και του ευχόμαστε να επιστρέψει δυνατός και όσο πιο σύντομα στις επάλξεις.

Περαστικά, παλικάρι μας»!