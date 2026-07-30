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Αθλητικά

Ο ΠΑΟΚ σκέφτεται τη «βόμβα» με Ντάνιελ Τάις

Έναν ακόμα Ευρωλιγκάτο παίκτη φαίνεται πως θέλουν να φέρουν οι Θεσσαλονικείς στο Παλατάκι
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Ο ΠΑΟΚ τάραξε τα… μπασκετικά νερά στην Ελλάδα, με την απόκτηση του Τσέντι Οσμάν από τον Παναθηναϊκό και οι Θεσσαλονικείς φαίνεται ότι ετοιμάζουν νέα κίνηση “βόμβα”, με τον Ντάνιελ Τάις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΠΑΟΚ θέλει να εκμεταλλευτεί τις οικονομικές περικοπές, στις οποίες αποφάσισε να προχωρήσει η Βιλερμπάν, γεγονός που δημιουργεί νέα δεδομένα για το μέλλον του Ντάνιελ Τάις στην ομάδα.

Ο Γερμανός σέντερ έχει ενημερωθεί ότι δεν θα βρίσκεται στα βασικά πλάνα της Βιλερμπάν ενόψει της νέας σεζόν, επομένως αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Αυτό ακριβώς προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βλέπει μια μοναδική ευκαιρία να αποκτήσει έναν από τους πιο ποιοτικούς ψηλούς της ευρωπαϊκής αγοράς.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ΠΑΟΚ είναι πρόθυμος να διαθέσει και πάλι ένα τεράστιο ποσό προκειμένου να πείσει τον Γερμανό διεθνή να συνεχίσει την καριέρα του στη Θεσσαλονίκη.

Σημαντικό ρόλο στην υπόθεση δεν αποκλείεται να παίξει και η εξαιρετική σχέση του Τάις με τον προπονητή του ΠΑΟΚ, Αντρέα Τρινκιέρι, από την κοινή τους πορεία στην Μπάμπεργκ

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