Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς σταμάτησε τις δηλώσεις για να προλάβει το λεωφορείο του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης για την 23η αγωνιστική της Super League, με τον Αντρίγια Ζίκβοβιτς να σκοράρει στο ματς και να γίνεται πρωταγωνιστής και μετά το τέλος του αγώνα.

Σε μία επική στιγμή έξω από την Τούμπα, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς είδε το λεωφορείο του ΠΑΟΚ να φεύγει χωρίς αυτόν, την ώρα που έκανε δηλώσεις κι έτσι, “μάζεψε” την απάντησή του και έτρεξε για να το προλάβει.

Οι δηλώσεις του Ζίβκοβιτς

Για το παιχνίδι και την επιστροφή των Κωνσταντέλια – Ιβανούσετς: «Πήραμε τους τρεις βαθμούς σήμερα, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Σε κάθε παιχνίδι πρέπει να γινόμαστε καλύτεροι. Είμαστε ένα ωραίο γκρουπ, δεν έχουμε καταφέρει τίποτα ακόμη. Θα μας βοηθήσουν οι ποδοσφαιριστές που επιστρέφουν».

Για την επετειακή φανέλα και για το αν προλαβαίνει να ξεκουραστεί ενόψει Κηφισιάς: «Είναι πολύ ωραία η φανέλα. Όσον αφορά την ξεκούραση, δεν γίνεται να ξεκουραστείς σε 3-4 μέρες, ωστόσο είμαστε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και πρέπει να είμαστε έτοιμοι».

Σε αυτό το σημείο, ο Ζίβκοβιτς είπε ότι το λεωφορείο του φεύγει και δεν ξέρει πως να γυρίσει σπίτι, με αποτέλεσμα να διακόψει τις δηλώσεις του, τρέχοντας να το προλάβει.