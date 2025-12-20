Ο αποκαμωμένος Κέβιν Πάντερ δεν θυμόταν σε πόσες παρατάσεις κρίθηκε η ματσάρα Μπαρτσελόνα – Μπασκόνια 134-124

Αθλητικά

Ένα μυθικό ματς που κρίθηκε σε τρεις παρατάσεις θα μείνει στην ιστορία της Euroleague
Ήταν ένα μπασκετικό έπος με κορυφαίο του παρκέ τον Κέβιν Πάντερ! Ένας ισπανικός “εμφύλιος”, που κρίθηκε στις τρεις παρατάσεις και στον οποίο σημειώθηκε ρεκόρ παραγωγικότητας σε ένα ματς Euroleague (258 πόντοι). Η Μπαρτσελόνα υπερασπίστηκε την έδρα της και πανηγύρισε τη νίκη επί της Μπασκόνια (134-124) για τη 17η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Μπαρτσελόνα και Μπασκόνια δεν έλεγαν να… χάσουν. 97-97 η κανονική διάρκεια του αγώνα, 106-106 η πρώτη παράταση. 122-122 η δεύτερη παράταση και 134-124 το σκορ στο φινάλε της τρίτης παράτασης. Το ισπανικό ντέρμπι έφερε φαρδιά πλατιά την “υπογραφή” του Κέβιν Πάντερ, ο οποίος με 43 πόντους (career high), οδήγησε τους Καταλανούς στην επιτυχία, ακόμη κι όταν βρέθηκαν στη δεύτερη παράταση στο -9 (116-107).

Παράλληλα, οι 43 πόντου του Κέβιν Πάντερ αποτελούν την 4η καλύτερη επίδοση από πλευράς παραγωγικότητας. Ο Αμερικανός σκόρερ αποχώρησε μετά το φινάλε του αγώνα, εμφανώς αποκαμωμένος από την κούραση.

«Δεν τα παρατήσαμε ποτέ, ήμασταν πίσω με 9 πόντους 2.37” πριν το τέλος, αλλά δεν τα παρατήσαμε και κυνηγήσαμε το ματς. Και αυτό ήταν!» έλεγε ο Κέβιν Πάντερ λίγα λεπτά μετά το τέλος της επικής αναμέτρησης.

«Ήταν τριπλή παράταση;» αναρωτήθηκε ο Αμερικανός σούπερ σταρ απευθυνόμενος στο δημοσιογράφο, καθώς η κούραση τον είχε καταβάλλει. «Έπρεπε να παλέψουμε και να βγάλουμε τα plays μας» συνέχισε.

Όσο για την εμφάνιση του και το αν ήταν μια από τις κορυφαίες στην καριέρα του, παραδέχθηκε: «Σίγουρα ήταν μια από τις καλύτερες, θα το έλεγα και εγώ». Και αποχώρησε εμφανώς καταβεβλημένος από την υπερπροσπάθεια που έκανε σε όλο το ματς, αλλά ειδικά στην 3η παράταση, όπου πέτυχε μεγάλα σουτ…

Να αναφέρουμε ότι οι 258 πόντοι που μπήκαν στην αναμέτρηση αποτελούν ρεκόρ για τη Euroleague. Το προηγούμενο το κατείχε το Ρεάλ – Εφές (130-126) που… ολοκληρώθηκε 06.01.2024, μετά από 4 παρατάσεις (πρώτο φορά που ματς της Euroleague κρίθηκε στο 4ο έξτρα πεντάλεπτο).

Σε εκείνη την αναμέτρηση, ο Μούσα της Ρεάλ είχε κάνει απίστευτο ματς με 40 πόντους. Για την Εφές, ο Λάρκιν ήταν πρώτος σκόρερ με 32. Μάλιστα, σε εκείνο το ματς έμεινε στο παρκέ πάνω από 50 λεπτά (53:11) και έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης που αγωνίζεται τόσο!

