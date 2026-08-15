«Η Ντόρτμουντ δίνει 25,5 εκατομμύρια ευρώ στον ΠΑΟΚ για τον Γιάννη Κωνσταντέλια» σύμφωνα με την BILD

Η Ντόρτμουντ φαίνεται ότι έχει στραφεί στην απόκτηση του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ και είναι έτοιμη να καταθέσει επίσημη πρόταση 25,5 εκατομμυρίων ευρώ στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Μετά τη μετεγγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα και το “ναυάγιο” στην περίπτωση του Σαΐντ Ελ Μάλα της Κολωνίας, η Ντόρτμουντ εμφανίζεται να έχει στην κορυφή της μετεγγραφικής της λίστας, τον Γιάννη Κωνσταντέλια του ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με τη γερμανική BILD μάλιστα, οι Βεστφαλοί έχουν έτοιμο το… πακέτο για την απόκτησή του, με 25,5 εκατομμύρια ευρώ για τον ΠΑΟΚ, συν ποσοστό μεταπώλησης και 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στον ίδιο τον Έλληνα ποδοσφαιριστή.