Η Παρί Σεν Ζερμέν ανακοίνωσε την απόκτηση του Φεράν Τόρες από την Μπαρτσελόνα

Παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν είναι και τυπικά ο Φεράν Τόρες, αφού η γαλλική ομάδα ανακοίνωσε τη συμφωνία της με την Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του “χρυσού” σκόρερ της Ισπανίας στον τελικό του Μουντιάλ της Αμερικής.

Η Παρί Σεν Ζερμέν προσέφερε ένα ποσό της τάξης των 50 εκατομμυρίων ευρώ στην Μπαρτσελόνα και “έκλεισε” τον Φεράν Τόρες, ο οποίος και υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Παριζιάνους.

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Η γαλλική ομάδα ανακοίνωσε έτσι το γεγονός, αναφέροντας τα εξής: “Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι ευτυχής να ανακοινώσει την απόκτηση του Φεράν Τόρες. Ο Ισπανός επιθετικός, πρωταθλητής κόσμου, υπέγραψε συμβόλαιο με τον σύλλογο έως το 2031 και θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 9”.

Ferran Torres rejoint le Paris Saint-Germain !



Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée de Ferran Torres. L’attaquant espagnol, champion du monde, s’est engagé avec le Club jusqu’en 2031 et portera le numéro 9.



https://t.co/Gc40sQWPZT pic.twitter.com/AZPTvntNNf — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 15, 2026

Τη συμφωνία των δύο πλευρών γνωστοποίησε και η Μπαρτσελόνα.