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Αθλητικά

Η Παρί Σεν Ζερμέν ανακοίνωσε την απόκτηση του Φεράν Τόρες από την Μπαρτσελόνα

Στην πρωταθλήτρια Ευρώπης θα συνεχίσει την καριέρα του ο σκόρερ του τελικού του Μουντιάλ της Αμερικής
Ο Φεράν Τόρες
Ο Φεράν Τόρες πανηγυρίζει το γκολ του στον τελικό του Μουντιάλ / REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν είναι και τυπικά ο Φεράν Τόρες, αφού η γαλλική ομάδα ανακοίνωσε τη συμφωνία της με την Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του “χρυσού” σκόρερ της Ισπανίας στον τελικό του Μουντιάλ της Αμερικής.

Η Παρί Σεν Ζερμέν προσέφερε ένα ποσό της τάξης των 50 εκατομμυρίων ευρώ στην Μπαρτσελόνα και “έκλεισε” τον Φεράν Τόρες, ο οποίος και υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Παριζιάνους.

Η γαλλική ομάδα ανακοίνωσε έτσι το γεγονός, αναφέροντας τα εξής: “Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι ευτυχής να ανακοινώσει την απόκτηση του Φεράν Τόρες. Ο Ισπανός επιθετικός, πρωταθλητής κόσμου, υπέγραψε συμβόλαιο με τον σύλλογο έως το 2031 και θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 9”.

Τη συμφωνία των δύο πλευρών γνωστοποίησε και η Μπαρτσελόνα.

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