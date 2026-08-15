Στέφανος Τσιτσιπάς: «Έχω καλή σχέση με τον πατέρα μου, όμως δεν μπορεί να είναι προπονητής μου»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του Σινσινάτι και κλήθηκε να σχολιάσει το «χωρισμό» με τον πατέρα του, Απόστολο, λίγες ώρες πριν τον αγώνα με τον Οζέρ Αλιασίμ (16/08/26).

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς ήταν για χρόνια προπονητής του Στέφανου, όμως ο Έλληνας τενίστας στις δηλώσεις του εξήγησε ότι αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους μαζί του, καθώς έψαχνε κάτι διαφορετικό στη ζωή του.

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Ο Τσιτσιπάς ξεκαθάρισε ότι η σχέση του με τον πατέρα του συνεχίζει να είναι καλή, παρότι πολλές φορές γίνεται περίπλοκη.

Αναλυτικά τα λόγια του Στέφανου Τσιτσιπά

«Επαναλάμβανα ένα συγκεκριμένο μοτίβο για πάρα πολύ καιρό και πήρα μια ξεκάθαρη απόφαση με τον εαυτό μου ότι πλέον το έχω βαρεθεί. Πραγματικά ψάχνω κάτι διαφορετικό στη ζωή μου. Είμαι 28 ετών. Δεν είμαι πλέον 21. Και νομίζω ότι τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για να το κάνω, για να είμαι ειλικρινής.

Ίσως θα έπρεπε να το είχα κάνει νωρίτερα, αλλά το έκανα τώρα. Τώρα είναι η στιγμή. Πρέπει να προχωρήσω και να είμαι καλά με αυτή την απόφαση. Έχω καλή σχέση με τον πατέρα μου. Δυστυχώς, δεν μπορώ να τον έχω ως προπονητή μου, παρόλο που θα ήθελα να είναι ο προπονητής μου.

Έχω μια καλή ομάδα ανθρώπων που ήταν εκεί για μένα και θα ήθελα ο πατέρας μου να παραμείνει πατέρας μου, κάτι που ελπίζω να σέβεται. Είναι μια περίπλοκη σχέση. Η σχέση πατέρα και γιου ήταν πάντα περίπλοκη και θα συνεχίσει να είναι περίπλοκη για τους τενίστες και στο μέλλον»