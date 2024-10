Ο Άρης ανακοίνωσε Μορόν μέχρι το 2027

Τη φανέλα του Άρη για ακόμα τρία χρόνια θα φοράει ο Λορέν Μορόν.

Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Λορέν Μορόν μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Ο Ισπανός επιθετικός, ο οποίος δεν σταματάει να βάζει γκολ, θα συνεχίσει να αποτελεί τον φόβο και τον τρόμο των αντίπαλων αμυνών για ακόμα τρία χρόνια.

Ο πρώτος σκόρερ της Super League συμφώνησε σε όλα με τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι κατάφεραν να δέσουν στην ομάδα τον καλύτερο παίκτη του ρόστερ τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης:

Ο πρώτος σκόρερ της Super league μένει εδώ! Ο κορυφαίος φορ της Super League θα παραμείνει κάτοικος Κλεάνθης Βικελίδης για τρία ακόμη χρόνια! Ο… «Mister Goal» υπέγραψε.

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Lorenzo Jesús Morón García με επέκταση για δύο χρόνια έως 30 Ιουνίου 2027!

Ο πολύπειρος Ισπανός επιθετικός φόρεσε για πρώτη φορά την κιτρινόμαυρη φανέλα στις 27 Ιουλίου 2023 στον αγώνα κόντρα στην Ararat-Armenia για τα προκριματικά του UEFA Europa Conference League.

Σχεδόν ένα μήνα αργότερα, στις 20 Αυγούστου, πέτυχε το πρώτο του γκολ για τον ΑΡΗ στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ο.Φ.Η. Αυτό ήταν το πρώτο από τα πολλά που θα ακολουθούσαν, καθώς ο Loren Moron αναδείχθηκε κορυφαίος σκόρερ της «Stoiximan Super League» της αγωνιστικής περιόδου 2023-24 με 20 γκολ.

Μάλιστα, η συγκεκριμένη επίδοση αποτελεί ρεκόρ, καθώς έγινε ο πρώτος Ισπανός ποδοσφαιριστής που αναδεικνύεται πρώτος σκόρερ στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ταυτόχρονα με τα 20 γκολ που σημείωσε έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής της ομάδας μας, που αναδεικνύεται πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος στον 21ο αιώνα, 43 χρόνια μετά την πρωτιά του Ντίνου Κούη (21 γκολ) στην λίστα των σκόρερ.

Ο Moron τη φετινή σεζόν συνέχισε από εκεί που σταμάτησε πέρσι, σημειώνοντας 6 γκολ στα 8 πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Κάπως έτσι έφτασε ήδη τα 27 γκολ σε 52 μόλις εμφανίσεις με τη φανέλα του ΑΡΗ σε όλες τις διοργανώσεις.

Μια επίδοση που τον φέρνει στην πέμπτη θέση της λίστας με τους κορυφαίους ξένους σκόρερ στην ιστορία του ΑΡΗ και μόλις 12 τέρματα πίσω από την πρώτη θέση και τον Λιούμπισα Μιλόγεβιτς (39 γκολ).

Τη σεζόν που μας πέρασε ο Loren Moron αναδείχθηκε δύο φορές «Stoiximan Player of The Month» σε σχετική ψηφοφορία της «Stoiximan Super League» και παρέλαβε πέντε βραβεία «Stoiximan Best Goal» της αγωνιστικής.

Όπως ήταν φυσιολογικό στο τέλος της σεζόν αναδείχθηκε πρώτος και στην ψηφοφορία «Stoiximan Player of the Club» για την ασύλληπτη πρώτη του χρονιά με τα κιτρινόμαυρα.

Ο Ισπανός αρτίστας από την Μαρμπέγια, που κέρδισε τον θαυμασμό και τον σεβασμό των φίλων του ΑΡΗ, αλλά και του φίλαθλου κοινού συλλήβδην, θα συνεχίσει να κοσμεί με την παρουσία του τα ελληνικά γήπεδα!