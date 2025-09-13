Ο Άρης ανακοίνωσε τον Αλφαρέλα

Ποδοσφαιριστής του Άρη είναι και επίσημα ο Μιγκέλ Αλφαρέλα, με τον 27χρονο Γάλλο επιθετικό να υπογράφει τριετές συμβόλαιο με τους Θεσσαλονικείς.

Ο Άρης ολοκλήρωσε ακόμα μία μεταγραφική κίνηση, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Μιγκέλ Αλφαρέλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την περσινή σεζόν, ο Γάλλος επιθετικός άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις στο πρωτάθλημα της Super League, αγωνιζόμενος ως δανεικός με τη φανέλα της Athens Kallithea, με την οποία μέτρησε εννέα τέρματα σε 17 αγώνες.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης

“Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Migouel Alfarela για τα επόμενα τρία χρόνια.

O Migouel Alfarela γεννήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 1997 στο Montivilliers της Γαλλίας και σε μικρή ηλικία εντάχθηκε στην ακαδημία της Le Havre.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αφού έφτασε μέχρι τη δεύτερη ομάδα της Le Havre και έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στην Gonfreville, το 2019 υπέγραψε στην FC Annecy.

Μετά από δυόμισι χρόνια στο Ανεσί, ο Γάλλος επιθετικός μετακόμισε στο Παρίσι για λογαριασμό της Paris FC.

Οι εξαιρετικές του εμφανίσεις στη Ligue 2 οδήγησαν στην μεταγραφή του στην SC Bastia με τη φανέλα της οποίας μεγαλούργησε για δύο σεζόν (73 συμμετοχές, 16 γκολ, 6 ασίστ).

Το καλοκαίρι του 2024 η Legia Warsaw έβγαλε από τα ταμεία της ένα εκατομμύριο ευρώ για να εντάξει στο δυναμικό της τον Alfarela.

Μετά από 22 συμμετοχές (1 γκολ, 2 ασίστ) στο πρώτο μισό της σεζόν στην Πολωνία παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού ως το τέλος της σεζόν στην Athens Kallithea.

Μέσα σε λίγους μήνες στη χώρα μας ο Alfarela έκανε αισθητή την παρουσία του πετυχαίνοντας 9 γκολ σε 17 αγώνες.

Το φετινό καλοκαίρι επέστρεψε στην Βαρσοβία πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του Super Cup, ενώ αγωνίστηκε τόσο στα προκριματικά του UEFA Europa League και του UEFA Conference League όσο και στο πρωτάθλημα Πολωνίας, σκοράροντας, μάλιστα, στην πρεμιέρα.

Από σήμερα ο Migouel Alfarela ανήκει στην οικογένεια του ΑΡΗ.

Bienvenue, Migouel!

«Υπόσχομαι ότι θα δώσω το 100%»

Στις πρώτες του δηλώσεις στο arisfc.com.gr, ο Migouel Alfarela, τόνισε:

«Πραγματικά είμαι ενθουσιασμένος που από σήμερα ανήκω στον ΑΡΗ. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα κάνω το ντεμπούτο μου στο γήπεδό μας, μπροστά στους φιλάθλους μας.

Έρχομαι με μεγάλη όρεξη και υπόσχομαι στους φιλάθλους του ΑΡΗ ότι θα δώσω το 100%. Θα προσπαθήσω να πετύχω όσα περισσότερα γκολ μπορώ για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της.

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους του ΑΡΗ για τον τρόπο που με προσέγγισαν και για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν από την πρώτη στιγμή. Εκτιμώ πολύ τη στάση τους και είναι ένας πρόσθετος λόγος για να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό”.