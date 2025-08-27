Ο Άρης ανακοίνωσε τον Κώστα Γαλανόπουλο – «Έρχομαι σε μια από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα»

Ο Κώστας Γαλανόπουλος επέστρεψε στο ελληνικό πρωτάθλημα και τον Άρη, με τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ να συνεργάζεται ξανά με τον Μαρινό Ουζουνίδη.

Στις πρώτες του δηλώσεις με τη φανέλα του Άρη, ο Κώστας Γαλανόπουλος ανέφερε πως είναι αρκετά αισιόδοξος για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του και επισήμανε πως θα δουλέψει σκληρα.

Υπενθυμίζεται πως ο 27χρονος έχει υπογράψει συμβόλαιο για δυο χρόνια με τον σύλλογο της Θεσσαλονίκης.

Η ΠΑΕ Άρης ανακοινώνει την απόκτηση του Κωνσταντίνου Γαλανόπουλου για τα επόμενα δύο χρόνια.

O Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος γεννήθηκε στις 28 Δεκεμβρίου 1997 στο Μαρούσι και σε μικρή ηλικία εντάχθηκε στην ακαδημία του Κενταύρου Βριλησσίων.

Το ταλέντο του ξεχώρισε και μεταπήδησε στην ακαδημία της Α.Ε.Κ. το 2011. Περνώντας από όλα τα ηλικιακά κλιμάκια, ο Γαλανόπουλος πραγματοποίησε ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα της Α.Ε.Κ. τον Μάιο του 2016 κόντρα στον Πανιώνιο.

Έκτοτε κέρδισε τη θέση του στο ρόστερ της πρώτης ομάδας. Κατέγραψε συνολικά 172 συμμετοχές (11 γκολ, 4 ασίστ) σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ κατέκτησε δύο πρωταθλήματα και ισάριθμα Κύπελλα.

Τον περασμένο Ιανουάριο μετακόμισε στην Κύπρο για λογαριασμό του Α.Π.Ο.Ε.Λ., εκεί όπου είχε σημαντικό ρόλο στην ομάδα, καθώς μέσα σε έξι μήνες μέτρησε 18 συμμετοχές (2 γκολ, 1 ασίστ).

Ο Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος έχει αγωνιστεί με την εθνική Ελλάδας στα τμήματα U18, U19 και U21, ενώ πραγματοποίησε ντεμπούτο με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των Ανδρών στις 15 Μαΐου του 2018 σ’ έναν φιλικό αγώνα κόντρα στη Σαουδική Αραβία. Συνολικά μετράει 9 συμμετοχές και 1 γκολ.

Ο Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος από σήμερα ανήκει στην οικογένεια του ΑΡΗ!

Μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, ο Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος, δήλωσε στο arisfc.com.gr:

«Επιστρέφω στο ελληνικό πρωτάθλημα και έρχομαι σε μια από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδας. Ξέρω καλά τι σημαίνει Άρης και που έρχομαι, όπως και τις απαιτήσεις που υπάρχουν. Θα προσαρμοστώ γρήγορα, δεν θα έχω πρόβλημα.

Χαίρομαι που θα συνεργαστώ ξανά με τον κ. Ουζουνίδη, ο οποίος μου δίνει την ευκαιρία να γυρίσω στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι θα δουλέψω σκληρά με τα υπόλοιπα παιδιά, ώστε να έχουμε μια καλή σεζόν και να πετύχουμε τους στόχους μας.

Είμαι αισιόδοξος και με την συμπαράσταση των φιλάθλων μας πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Τώρα μόνο δουλειά…».