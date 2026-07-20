Αργεντινή: Επεισόδια στο Μπουένος Άιρες και συλλήψεις μετά τον χαμένο τελικό στο Μουντιάλ

Οι φίλοι της Αργεντινής κατέκλυσαν την περιοχή του Οβελίσκου στο Μπουένος Άιρες (παραδοσιακό σημείο συγκέντρωσης των οπαδών σε μεγάλες ποδοσφαιρικές στιγμές), με την ελπίδα να δουν την Αργεντινή να σηκώνει το Μουντιάλ, αλλά η “αλμπισελέστε” ήταν απογοητευτική και ηττήθηκε με 1-0 από την Ισπανία

Η ατμόσφαιρα ήταν αρχικά φορτισμένη συναισθηματικά, με τους φίλους της Αργεντινής να είναι απογοητευμένοι από την απώλεια του Μουντιάλ. Η κατάσταση όμως ξέφυγε στη συνέχεια, όταν μικρές ομάδες ατόμων επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις, εκτοξεύοντας πέτρες και άλλα αντικείμενα.

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Οι αστυνομικοί απάντησαν με ισχυρή δύναμη, κάνοντας χρήση οχημάτων εκτόξευσης νερού (αύρες) και προχωρώντας σε επιχείρηση διάλυσης του πλήθους, ενώ ακολούθησαν συγκρούσεις και κυνηγητό στους γύρω δρόμους.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 12 συλλήψεις, ενώ δεν αποκλείεται ο αριθμός να αυξηθεί καθώς συνεχίζεται η καταγραφή των περιστατικών.

Tras la derrota de Argentina ante España, la policía intervino para dispersar disturbios en las inmediaciones del Obelisco, en Buenos Aires. Reportes preliminares indican enfrentamientos y al menos cuatro personas detenidas la noche de este 19 de julio.



AFP pic.twitter.com/nRnRByqA0K — REFORMA (@Reforma) July 20, 2026

Riots in Buenas Aires, Argentina after losing the World Cup pic.twitter.com/khwNatK4m5 — BowTiedPassport(@BowTiedPassport) July 20, 2026

Οι Αρχές εξετάζουν τα αίτια των επεισοδίων, επισημαίνοντας πως η συντριπτική πλειονότητα των φιλάθλων παρέμεινε ειρηνική και βρέθηκε στο σημείο για να χειροκροτήσει την εθνική ομάδα, παρά την απώλεια του τροπαίου.

Όπως αναφέρεται, είχαν ήδη προετοιμαστεί για πιθανές εντάσεις, καθώς ακόμη και μετά τη νίκη επί της Αγγλίας στον ημιτελικό αλλά και μετά την πρόκριση στα προημιτελικά είχαν σημειωθεί αντίστοιχα επεισόδια στον ίδιο χώρο, με επιθέσεις κατά αστυνομικών, τραυματισμούς και συλλήψεις.