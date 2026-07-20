Αθλητικά

Αργεντινή: Επεισόδια στο Μπουένος Άιρες και συλλήψεις μετά τον χαμένο τελικό στο Μουντιάλ

Συγκρούσεις φιλάθλων με την αστυνομία και τουλάχιστον 12 συλλήψεις
ΦΩΤΟ Reuters
ΦΩΤΟ Reuters
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Οι φίλοι της Αργεντινής κατέκλυσαν την περιοχή του Οβελίσκου στο Μπουένος Άιρες (παραδοσιακό σημείο συγκέντρωσης των οπαδών σε μεγάλες ποδοσφαιρικές στιγμές), με την ελπίδα να δουν την Αργεντινή να σηκώνει το Μουντιάλ, αλλά η “αλμπισελέστε” ήταν απογοητευτική και ηττήθηκε με 1-0 από την Ισπανία

Η ατμόσφαιρα ήταν αρχικά φορτισμένη συναισθηματικά, με τους φίλους της Αργεντινής να είναι απογοητευμένοι από την απώλεια του Μουντιάλ. Η κατάσταση όμως ξέφυγε στη συνέχεια, όταν μικρές ομάδες ατόμων επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις, εκτοξεύοντας πέτρες και άλλα αντικείμενα.

Οι αστυνομικοί απάντησαν με ισχυρή δύναμη, κάνοντας χρήση οχημάτων εκτόξευσης νερού (αύρες) και προχωρώντας σε επιχείρηση διάλυσης του πλήθους, ενώ ακολούθησαν συγκρούσεις και κυνηγητό στους γύρω δρόμους.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 12 συλλήψεις, ενώ δεν αποκλείεται ο αριθμός να αυξηθεί καθώς συνεχίζεται η καταγραφή των περιστατικών.

Οι Αρχές εξετάζουν τα αίτια των επεισοδίων, επισημαίνοντας πως η συντριπτική πλειονότητα των φιλάθλων παρέμεινε ειρηνική και βρέθηκε στο σημείο για να χειροκροτήσει την εθνική ομάδα, παρά την απώλεια του τροπαίου.

Όπως αναφέρεται, είχαν ήδη προετοιμαστεί για πιθανές εντάσεις, καθώς ακόμη και μετά τη νίκη επί της Αγγλίας στον ημιτελικό αλλά και μετά την πρόκριση στα προημιτελικά είχαν σημειωθεί αντίστοιχα επεισόδια στον ίδιο χώρο, με επιθέσεις κατά αστυνομικών, τραυματισμούς και συλλήψεις.

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