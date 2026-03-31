Ο Άρης δέχθηκε ban από την FIFA, καμία ανησυχία από την ΠΑΕ

Ποινή απαγόρευσης μετεγγραφών επιβλήθηκε στην ΠΑΕ Άρης από τη FIFA, όπως γνωστοποιήθηκε μέσω της επίσημης λίστας της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Η τιμωρία της FIFA αφορά την αδυναμία εγγραφής νέων ποδοσφαιριστών και σχετίζεται με οικονομική εκκρεμότητα του Άρη, χωρίς ωστόσο να νωστοποιείται το ακριβές αντικείμενο της οφειλής.

Από πλευράς Άρη δεν εκφράζονται ιδιαίτερες ανησυχίες, με την διευκρίνιση πως δεν πρόκειται για οφειλή σε ποδοσφαιριστή, αλλά οικονομικές διαφορές με μάνατζερ, με τους οποίους η ΠΑΕ είναι στα δικαστήρια, εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα. Οι συγκεκριμένοι έκαναν και την καταγγελία στη FIFA.

Αυτό που τονίζουν από την ομάδα είναι πως το ποσό δεν είναι μεγάλο, δεν υφίσταται κίνδυνος να μην γίνουν μετεγραφές (άλλωστε η μεταγραφική περίοδος αρχίζει την 1η Ιουλίου) και πως μέσα στο επόμενο διάστημα το θέμα θα ρυθμιστεί. Επίσης, δεν θα επηρεάσει κομμάτι της αδειοδότησης της ομάδας.