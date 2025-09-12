Ο Άρης φέρνει και πάλι στην Ελλάδα τον Μιγκουέλ Αλφαρέλα

Πολύ κοντά στην απόκτηση του Μιγκουέλ Αλφαρέλα βρίσκεται ο Άρης. Οι Θεσσαλονικείς, σύμφωνα με τα πολωνικά δημοσιεύματα που δεν διαψεύστηκαν από την ελληνική ΠΑΕ, έφτασαν σε συμφωνία για την μεταγραφή του 27χρονου Γάλλου επιθετικού.



Πρόθεση των ανθρώπων της Λέγκια Βαρσοβίας ήταν εξαρχής η πώληση του Αλφαρέλα κι όχι ο δανεισμός του, όπως αρχικά είχε προτείνει ο Άρης. Εν τέλει, οι Πολωνοί αναφέρουν πως οι δύο σύλλογοι έφτασαν σε συμφωνία για την πώληση του πρώην επιθετικού της Athens Kallithea FC.

Ο Αλφαρέλα αναμένεται ως το βράδυ στη Θεσσαλονίκη ώστε να ολοκληρωθεί η απόκτηση του επιθετικού, καθώς η διορία για τις μεταγραφές εκπνέει σήμερα (12/9) στις 23:59.

Το κόστος της μεταγραφής δεν έγινε γνωστό. Σύμφωνα, πάντως, με τη γνωστή ιστοσελίδα transfermarkt.com, ο Αλφαρέλα, που είχε συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2027 με τη Λέγκια Βαρσοβίας, κοστολογείται στο μισό εκατομμύριο ευρώ.