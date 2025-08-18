Συμβαίνει τώρα:
«Ο Άρης πιέζει τη Βαλένθια για τον Σέρτζι Κανός» γράφει η Marca

Τον άλλοτε εξτρέμ του Ολυμπιακού φαίνεται πως θέλουν οι Θεσσαλονικείς
Ο Σέρτζι Κανός σε ματς Ολυμπιακός - Άρης (ΦΩΤΟ Eurokinissi)
Ο Σέρτζι Κανός σε ματς Ολυμπιακός - Άρης (ΦΩΤΟ Eurokinissi)

Μια σημαντική μετεγγραφική κίνηση φαίνεται πως θέλει να κάνει ο Άρης, σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί κι άλλο στα εξτρέμ. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ισπανική Marca, οι Θεσσαλονικείς έχουν προσεγγίσει τη Βαλένθια για τον Σέρτζι Κανός.

Όπως αναφέρεται, η πλευρά του Άρη κάνει έντονο πρέσινγκ στη βαλένθια για τον 28χρονο Ισπανό μεσοεπιθετικό, ο οποίος δεν υπολογίζεται από τον Κάρλος Κορμπεράν και στο παρελθόν είχε αγωνιστεί στον Ολυμπιακό.

Ο Άρης εμφανίζεται να προσφέρει ένα μικρό σχετικά οικονομικό αντάλλαγμα στη Βαλένθια αλλά και την ευκαιρία να “επωμιστεί” το βαρύ του συμβολαίου. Ο Κανός έπαιξε μόλις δύο φιλικά προετοιμασίας με τις “νυχτερίδες” και έκτοτε είναι παραγκωνισμένος.

