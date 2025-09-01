Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης θέλει να αγοράσει την ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Μετά την “εμπλοκή” του με τη Νέα Τούμπα και την όλη… ταραχή που ακολούθησε στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, ο Αριστοτέλης Μυστακίδης φαίνεται πως θέλει να πάρει στα χέρια του την ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν αρκετά δημοσιεύματα -και από τη Β. Ελλάδα- ο γνωστός επιχειρηματίας, Αριστοτέλης Μυστακίδης, φαίνεται να έχει πάρει την απόφαση να εμπλακεί στον μπασκετικό ΠΑΟΚ.

Άνθρωπος του περιβάλλοντος του φέρεται να ήρθε σε επαφή με το τμήμα μπάσκετ του “δικεφάλου του Βορρά” και μέσω mail ζητήθηκε να γίνει κουβέντα για το μέλλον της ομάδας. Μάλιστα, ο πρόεδρος της ΚΑΕ εμφανίζεται να είπε “ναι” σε ένα αυριανό ραντεβού (02.09.2025).

Σύμφωνα όμως με άλλα δημοσιεύματα, ο Τέλης Μυστακίδης φέρεται να υπέβαλε επίσημη πρόταση για την απόκτησή της, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο εξελίξεων στη διοίκηση της ομάδας, ζητώντας την άμεση έναρξη των διαπραγματεύσεων με τους υφιστάμενους μετόχους.

Η κίνηση του Έλληνα επιχειρηματία αιφνιδίασε τους ανθρώπους του “δικεφάλου” και ήδη έχει προκαλέσει έντονη κινητικότητα στα γραφεία της ομάδας. Το ενδιαφέρον του Μυστακίδη για το μπασκετικό τμήμα ανοίγει νέο κεφάλαιο και φέρνει προοπτική αλλαγών στον οργανισμό του ΠΑΟΚ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Έλληνας επιχειρηματίας είχε κάνει πρόταση τον Ιούλιο για την κατασκευή της νέας Τούμπας. Ο ΑΣ ΠΑΟΚ με ανακοίνωσή του στις 10 Ιουλίου γνωστοποίησε πως ο Αριστοτέλης Μυστακίδης κατέθεσε τραπεζική επιστολή βεβαίωσης 250 εκατομμυρίων ευρώ, που είναι διαθέσιμα για την κατασκευή της Νέας Τούμπας.

Οι όποιες εξελίξεις γύρω από το θέμα, αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον…