Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης θέλει την ΚΑΕ ΠΑΟΚ – Επίσημο το ενδιαφέρον για τις μετοχές της ομάδας μπάσκετ

Οι εκπρόσωποι του Έλληνα επιχειρηματία εξέφρασαν επίσημα το ενδιαφέρον για το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της KAE ΠΑΟΚ
ΦΩΤΟ ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ
ΦΩΤΟ ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ / MEGA PRESS

Ο Θανάσης Χατζόπουλος και οι συνεργάτες του, συναντήθηκαν σήμερα (02.09.2025) με τον εκπρόσωπο του Αριστοτέλη Μυστακίδη, Γιάννη Πετμεζά, ο οποίος εξέφρασε και επίσημα το ενδιαφέρον για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ!

Με ανακοίνωσή της, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε για το αποτέλεσμα της σημερινής συνάντησης με την πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη, τονίζοντας ότι ζητήθηκαν οικονομικά στοιχεία και λοιπές πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, τα οποία θα παρασχεθούν μετά την υπογραφή του εγγράφου εμπιστευτικότητας.

«Σήμερα το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, κ.κ. Χατζόπουλου, Τριλυράκη και Τσαλόπουλου, με τους εκπροσώπους του κ. Μυστακίδη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι του κ. Μυστακίδη εξέφρασαν επίσημα το ενδιαφέρον για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Ζητήθηκαν οικονομικά στοιχεία και λοιπές πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, τα οποία θα παρασχεθούν μετά την υπογραφή του εγγράφου εμπιστευτικότητας και του «letter of intent».

Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις σχετικά με την εξέλιξη των συζητήσεων» αναφέρει η σχετική ενημέρωση του ΠΑΟΚ

