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Αθλητικά

Σοκ στον Παναθηναϊκό: Ο Παντελίδης έπαθε κάταγμα κνήμης – περόνης σε φιλικό με την Athens Kallithea και θα χειρουργηθεί

Παγωμάρα στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Έλληνα μεσοεπιθετικού
Ο Παύλος Παντελίδης
Ο Παύλος Παντελίδης σε φιλικό του Παναθηναϊκού/ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
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Ο Παύλος Παντελίδης στάθηκε άτυχος σε ένα φιλικό προπονητικού χαρακτήρα του Παναθηναϊκού με την Athens Kallithea, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά και θα χρειαστεί να χειρουργηθεί για να επανέλθει στη δράση.

Στο φιλικό 45λεπτο φιλικό του Παναθηναϊκού με την Athens Kallithea ο Παύλος Παντελίδης δέχτηκε ένα δυνατό μαρκάρισμα και αποχώρησε υποβασταζόμενος με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για κάταγμα κνήμης περόνης, κάτι που αν επιβεβαιωθεί θα μιλάμε για σημαντικό διάστημα απουσίας.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης αργά το βράδυ της Παρασκευής (31/07/26) για να ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής του σε μία δύσκολη στιγμή της καριέρας του.

Το διάστημα απουσίας του από τις υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού θα καθοριστεί μετά το χειρουργείο και την πορεία της αποθεραπείας του, όμως αναμένεται να μείνει για αρκετό καιρό μακριά από την ενεργό δράση.

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