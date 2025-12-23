Ο Αταμάν αποθέωσε τον Όσμαν: «Έκανε απίθανο ματς»

Ικανοποιημένος από τον Όσμαν, τον Σορτς και τον Ναν αλλά και από την γενικότερη εικόνα του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τη Ζαλγκίρις δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού αποθέωσε τον Όσμαν, τονίζοντας ότι έκανε απίθανο παιχνίδι, ενώ τόνισε ότι στο πρώτο ημίχρονο το τριφύλλι ήταν απαίσιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Εντυπωσιακή νίκη για εμάς, σε αυτή την ατμόσφαιρα. Επιστρέψαμε από το -15 και νικήσαμε. Ο Τζέντι έκανε απίθανο ματς, έβαλε τα τρίποντα και μας έσπρωξε. Ο Σορτς, ο Ναν, η επιθετική μας άμυνα, όλα μέτρησαν, επιτεθήκαμε έξυπνα. Ήταν πολύ σημαντικό αποτέλεσμα γιατί η Ζάλγκιρις είχε τον έλεγχο στο πρώτο μέρος.

Είπα στα αποδυτήρια στο ημίχρονο ότι έπρεπε να παίξουμε άμυνα. Στην έδρα μας είναι όλοι πιο επιθετικοί. Αν θέλεις να έχεις υψηλούς στόχους, πρέπει να έχεις καλύτερο τρόπο σκέψης στα εκτός έδρας παιχνίδια. Στο πρώτο μέρος ήμασταν απαίσιοι. Όταν αρχίσεις να παίζεις καλά και στην επίθεση, πιστεύεις περισσότερο στον εαυτό σου“, δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν.