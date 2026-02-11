Ο Αταμάν είπε το τελευταίο «αντίο» στη μητέρα του, στην κηδεία Λάρκιν και Μπομπουά

Ο Εργκίν Αταμάν είπε σήμερα (11.02.2026) το τελευταίο “αντίο” στη μητέρα του, Γκιουτλέν, που έφυγε από τη ζωή την Τρίτη (10.02.2026). Ο προπονητής του Παναθηναϊκού και της εθνικής Τουρκίας απουσίασε από τη χθεσινή προπόνηση των “πρασίνων” και βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη, ώστε να δώσει το “παρών” στη σημερινή κηδεία της αγαπημένης του μητέρας.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε από την κηδεία, διακρίνεται ο πρόεδρος της Γαλατάσαραϊ, Ντουρσούν Οζμπέκ, να προσεγγίζει τον Εργκίν Αταμάν, για να του εκφράζει τα συλλυπητήριά του με μία θερμή αγκαλιά.

Ο πολυνίκης προπονητής είχε συνεργαστεί μαζί του επί πέντε χρόνια με τη Γαλατάσαραϊ, πριν αναλάβει την Αναντολού Εφές. Ο Εργκίον Αταμάν είχε στο πλευρό του τη σύζυγό του, αλλά και τα δυο τους παιδιά.

Dursun Özbek, annesini kaybeden Ergin Ataman ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti. (Erdem Açıkgöz)



pic.twitter.com/HehlxzTdCF — Leo_10 (@Leo10Gs) February 11, 2026

Shane Larkin ve Rodrigue Beaubois, Ergin Ataman’ı acılı gününde yalnız bırakmadı. pic.twitter.com/dvy1c9KPkB — Safa Kaan (@safakaanozturk) February 11, 2026

Παρόντες, στο πλευρό του Τούρκου τεχνικού ήταν και ο Σέιν Λάρκιν και ο Ροντίγκ Μπομπουά που συνεργάστηκαν μαζί του στην Αναντολού Εφές.