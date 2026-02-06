Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε το δανεισμό του Πνευμονίδη από τον Ολυμπιακό

Ο Σταύρος Πνευμονίδης είναι και επίσημα παίκτης του Ατρομήτου, αφού η ομάδα των Δυτικών προαστίων συμφώνησε με τον Ολυμπιακό για δανεισμό μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός, που ανήκει στον Ολυμπιακό θα φορά τη φανέλα με το νούμερο 10 στον Ατρόμητο και στις δηλώσεις του εμφανίστηκε πολύ χαρούμενος, που θα φορέσει τα γαλανόλευκα.

Με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού ο Πνευμονίδης αγωνίστηκε τη φετινή σεζόν σε πέντε παιχνίδια και έδωσε μόλις μία ασίστ, ενώ με τη δεύτερη ομάδα σε 12 παιχνίδια πέτυχε 3 γκολ και μοίρασε μία ασίστ.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι στον Ατρόμητο! Είναι η κατάλληλη ομάδα, όπως έχει αποδείξει στο παρελθόν, που στηρίζει παίκτες της δικής μου ηλικίας και τους βοηθάει να προοδεύουν και να γίνονται καλύτεροι. Ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά για μένα. Έρχομαι με πολλή όρεξη, διάθεση για δουλειά και στόχο να βελτιώνομαι κάθε μέρα, δίνοντας το 100% σε κάθε προπόνηση και αγώνα, ώστε να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους της ομάδας που μου έχουν δείξει εμπιστοσύνη και θα βάλω τα δυνατά μου να τους δικαιώσω. Ανυπομονώ να φορέσω τη φανέλα του Ατρόμητου και στους αγώνες και να βοηθήσουμε όλοι μαζί, παίκτες, προπονητές και κόσμος να πάμε τον Ατρόμητο εκεί που του αξίζει», ανέφερε ο Πνευμονίδης στις δηλώσεις του μετά την επισημοποίηση του δανεισμού στον Ατρόμητο.