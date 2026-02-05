Ο Ατρόμητος ζήτησε δανεικό τον Σταύρο Πνευμονίδη από τον Ολυμπιακό

Ο Ατρόμητος κινείται για την απόκτηση του Σταύρου Πνευμονίδη με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό, με τις δύο ομάδες να είναι κοντά σε συμφωνία

Η διοίκηση του Ατρομήτου κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να κρατήσει την ομάδα στη Super League και με τον Γκουγκεσασβίλι, οι Περιστεριώτες κινούνται και για την απόκτηση του Σταύρου Πνευμονίδη με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό.

Ο 19χρονος επιθετικός μέσος έχει πέντε συμμετοχές με τη πρώτη ομάδα των ερυθρόλευκων και δώδεκα με τη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού στη Super League 2, όπου έχει πετύχει και δύο γκολ.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας δεν μπορούν να δώσουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής τον νεαρό άσο και δεν θα έλεγαν “όχι” στη μετακίνησή του στον Ατρόμητο, όπου σίγουρα θα βρει μεγαλύτερο ρόλο.