Ο Αχιλλέας Μπέος καλωσόρισε τους φίλους της ΑΕΚ στον Βόλο: Να σεβαστείτε τη φιλοξενία μας

Το μήνυμα του Δημάρχου του Βόλου ενόψει του αγώνα της ΑΕΚ με τη θεσσαλική ομάδα στο Πανθεσσαλικό
ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ / EUROKINISSI

Ο Αχιλλέας Μπέος προέτρεψε τους φίλους της ΑΕΚ που θα ταξιδέψουν στον Βόλο να σεβαστούν τη φιλοξενία.

Η ΑΕΚ δοκιμάζεται κόντρα στον Βόλο στο Πανθεσσαλικό την προσεχή Κυριακή (1/3/2026) για την 23η αγωνιστική της Super League, με τους φίλους της Ένωσης να αναμένεται να δώσουν βροντερό “παρών” στο γήπεδο. 

Με ανάρτησή του στο Facebook, ο Αχιλλέας Μπέος προτρέπει τους φίλους τη Ένωσης να σεβαστούν τη φιλοξενία των Θεσσαλών, καλωσορίζοντας τους, παράλληλα, στην πόλη.

“Ως δήμαρχος Βόλου και με αφορμή τον κυριακάτικο αγώνα Βόλος – ΑΕΚ θα ήθελα να καλωσορίσω τους φιλάθλους της ΑΕΚ στην όμορφη και φιλόξενη πόλη του Βόλου και να τους προτρέψω κατά την επίσκεψή τους να σεβαστούν τη φιλοξενία μας και να απολαύσουν έναν όμορφο αγώνα”, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook ο δήμαρχος του Βόλου, Αχιλλέας Μπέος.

